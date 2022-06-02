Diablo Immortal на ПК: как поиграть в открытую бету (старт в 20:00)

Последняя часть легендарной франшизы от Blizzard уже доступна на мобильных устройствах с iOS и Android (кроме Бельгии и Нидерландов, там запрещены лутбоксы). Открытую бета-версию онлайн-игры также можно предварительно загрузить на ПК. Доступ к игре откроется 2 июня с 13:00 по восточному или 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Киеву).

Загрузите и установите десктоп-приложение Battle.net. Войдите в систему, используя свою учетную запись Battle.net. Перейдите во вкладку «Игры» в верхней части панели запуска. Щелкните Diablo Immortal. Выберите «Установить», чтобы загрузить и установить открытую бета-версию.

Для открытой бета-версии Diablo Immortal на ПК требуется 26,80 ГБ свободного места на жестком диске.

Сюжет Diablo Immortal разворачивается между Diablo II и Diablo III. Владыка Проклятий Скарн собирает огромные армии кровожадных демонов. Главному герою предстоит исследовать земли Санктуария в поисках фрагментов разбитого камня мироздания. Будет доступно восемь зон и шесть персонажей: варвар, крестоносец, охотник на демонов, монах, некромант или чародей.

Как и предыдущие части Diablo Immortal — это бродилка по подземельям. Игрок может объединиться с другими, чтобы исследовать и сражаться на различных уровнях и в рейдах. Появился режим PvP, можно создавать кланы (Warbands), участвовать в специальных рейдах Helliquary на восемь игроков. И самое главное – в ходе игры можно переключаться на другого персонажа с сохранением сюжетного прогресса и играть как с ПК, так и с мобильного устройства. Доступна игра с джойстиком на любом поддерживающем его устройстве. В чатах возможно преобразование речи в текст.

Системные требования