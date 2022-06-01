Онлайн-игра Diablo Immortal уже доступна в некоторых странах. Но не в Бельгии и Нидерландах — из-за местных правил о лутбоксах, которые приравняли к азартным играм

В некоторых странах уже доступна условно-бесплатная мобильная игра Diablo Immortal. Это последняя игра в многолетней франшизе Diablo и первая, выпущенная не только для ПК, но и для мобильных устройств. Diablo Immortal можно скачать в Apple App Store и Google Play.



Играть между собой могут как пользователи ПК, так и мобильных платформ. Кроме того, игрокам доступна смена классов персонажей в середине кампании с сохранением общего прогресса.

Activision Blizzard подтвердила, что Diablo Immortal не выйдет в Бельгии и Нидерландах, в отличие от других стран. По данным Eurogamer, эти две страны выступили против лутбоксов в играх, поскольку приравняли их к азартным играм.

«Diablo Immortal не будет доступна в Бельгии или Нидерландах, а также не появится на Battle.net, в бельгийских и нидерландских приложениях или в магазинах Google Play. Это связано с текущей операционной средой для игр в этих странах. Соответственно, предварительная регистрация игры на этих рынках недоступна», — сообщил изданию представитель издателя игры.

В 2018 году Комиссия по азартным играм Бельгии заявила, что лутбоксы в видеоиграх «нарушают законодательство об азартных играх», и приказала удалить эту функцию из продаваемых в стране игр. EA, которая использует один из самых успешных примеров лутбоксов с франшизой FIFA, объявила о прекращении продажи внутриигровой валюты в Бельгии. Подобные механики также были отключены в Overwatch и Counter-Strike: Global Offensive, пишет Polygon.

Ситуация в Нидерландах сложнее. В постановлении от 2020 года Управление по азартным играм страны приказало EA отключить лутбоксы FIFA, пригрозив штрафом на сотни тысяч евро в неделю. Но в этом году данное это решение отменили, когда суд постановил, что внутриигровые карточные колоды не являются формой азартных игр, и отменил более ранний штраф.

Хотя в официальном заявлении Activision Blizzard не упоминаются лутбоксы, электронное письмо якобы службы поддержки, опубликованное на Reddit, гласит, что «игроки в Нидерландах и Бельгии не смогут установить Diablo: Immortal из-за ограничений на азартные игры в этих странах.



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