DigiTimes: LG Display подписала контракт с Apple на поставку OLED и LCD матриц для новых iPhone

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Компания LG Display подписала контракт с Apple на поставку LCD и OLED дисплеев для смартфонов iPhone 2018 модельного года, сообщает издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники в среде производителей дисплеев.

Контракт предусматривает, что до конца 2018 года LG Display поставит Apple порядка 20 млн LCD-матриц и около 3-4 млн OLED-матриц. При этом в 2019 году южнокорейский производитель экранов станет основным поставщиком 6,5-дюймовых OLED-матриц для смартфона iPhone XI Plus, поставив Apple порядка еще около 10 млн таких экранов.

Производственные линии OLED-матриц расположены на фабрике LG E6 6G в Пхаджу (Южная Корея), при этом Apple инвестировала в данное производство порядка $2,7 млрд, а LG Display подтвердила, что выделит отдельные линии/цеха для производства экранов по заказу компании из Купертино.

Напомним, что по слухам ближайшей осенью Apple представит три новые модели — обновленный iPhone XI с 5,8-дюймовым OLED-экраном, увеличенная версия данной модели iPhone XI Plus с 6,5-дюймовым OLED-экраном и бюджетный iPhone 9 с 6,1-дюймовым LCD-экраном.

При этом по данным аналитиков из BlueFin Research, Apple рассчитывает выпустить 91 млн новых смартфонов на протяжении двух последних кварталов 2018 года, а также еще 92 млн смартфонов на протяжении двух первых кварталов 2019 года.

Источник: MacRumors