BlueFin Research: Осенью Apple прекратит выпуск iPhone X и iPhone SE и сфокусируется на массовом производстве трех новых смартфонов iPhone 9, XI, XI Plus
Аналитики компании BlueFin Research уверены, что после анонса новых смартфонов 2018 модельного года Apple полностью прекратит производство моделей iPhone SE и iPhone X. И если первая модель действительно уже давно заслуживает обновления или закрытия, то выпущенный всего год назад iPhone X наверняка рассчитывал пробыть на полках Apple Store немного дольше.
По данным аналитиков, в Apple полностью сосредоточатся на моделях iPhone 9, iPhone XI и iPhone XI Plus, запланировав заметно большие объемы производства по сравнению с прошлым годом в расчете на отложенный спрос. Так, в BlueFin Research оценивают выпуск новых смартфонов на уровне 91 млн экземпляров на протяжении двух последних кварталов 2018 года, а также еще 92 млн смартфонов на протяжении двух первых кварталов 2019 года.
Прогноз по кварталам выглядит следующим образом: третий квартал — 28 млн, четвертый квартал 2018 года — 63 млн, первый квартал 2019 года — 46 млн, второй квартал — 46 млн смартфонов. Если говорить не об объемах производства, а о поставках на рынок, то планируются следующие объемы: 20 млн, 60 млн, 45 млн и 40 млн соответственно.
Будущим лидером продаж аналитики считают 6,5-дюймовый iPhone XI Plus, который выберут все те, кому было недостаточно 5,8-дюймового экрана iPhone X. На втором месте в рейтинге продаж окажется более дешевый 6,1-дюймовый iPhone 9, который предпочтут экономные пользователи. И, наконец, обновленный iPhone XI смогут приобрести те, кто в прошлом году не спешил перейти на эту модель из-за ее дороговизны или других соображений.
За бюджетный сегмент будут отвечать прошлогодние iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а вот о судьбе моделей iPhone 6S и iPhone 7, которые все еще выпускаются, известий пока нет. Нельзя исключать как варианта, при котором компания оставит их для развивающихся рынков (например, для Индии), так и варианта с полным отказом от старых моделей.
Источник: 9to5mac