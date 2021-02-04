DigiTimes: в этом году память DDR3 подорожает на 40-50%





По сообщению тайваньского индустриального издания Digitimes, в этом году цены на микросхемы оперативной памяти DDR3 вырастут на 40-50%. Первоначально отраслевые эксперты прогнозировали менее существенное подорожание — не более 30%.

Несмотря на то, что память DDR4 присутствует на рынке уже семь лет (с 2014 года), а для стремительно меняющегося мира технологий это солидный срок, старая добрая DDR3 по-прежнему пользуется солидным спросом среди корпоративных клиентов и других заказчиков. Сегодня ее можно найти в широком спектре ранее выпущенных устройств, находящихся в строю и изредка требующих обслуживания — например, в накопителях в качестве кэша, старых серверах и ПК.

Предстоящее неизбежное повышение — следствие нарушения баланса спроса и предложения. Память DDR3 сейчас выпускают Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, но вся тройка, контролирующая почти весь рынок DRAM, отказывается от выпуска устаревшей памяти в пользу и наращивает выпуск более новой памяти DDR4.

Надо ли упоминать, что актуальным стандартом сейчас является DDR5 — первые модули DDR5 потребительского уровня ожидаются в третьем квартале 2021 года. Правда, массовой она станет еще очень нескоро. Согласно прогнозу IDC, в следующем году память DDR5 займет 22% общего рынка DRAM, а к концу 2022 года ее доля достигнет 43% в общем объеме. К слову, DDR4 перешагнула 45-процентный рубеж в 2016 году.

Остается упомянуть, что первые прототипы микросхем DDR3 представила Samsung в 2005 году, массовый выпуск чипов DDR3 начался в 2007 году, а к 2010 году DDR3 обошла DDR2 по рыночной доле.