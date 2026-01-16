Новости Игры 16.01.2026 comment views icon

Disciples: Domination выйдет через месяц — игра больше напоминает "Героев"

Андрій Русанов

Культовая серия Disciples получит продолжение в феврале 2026 года. Не то чтобы Disciples: Domination очень напоминала классику.

Kalypso Media и Artefacts Studio приглашают фанатов «приготовиться к войне» в темной фэнтезийной стратегической ролевой игре с пошаговым боем. Кроме обычного издания, выйдет также Deluxe Edition с эксклюзивным контентом: скины оружия Hope и Authority, Sovereign’s Pack, содержащий уникальные костюмы для Авианны, ее спутников и верного коня. Deluxe Edition содержит Resource Pack и Digital Compendium, которые «погружают игроков в темную атмосферу Невендара», и официальный саундтрек.

Предварительный заказ Deluxe откроет 72-часовой ранний доступ к игре на PlayStation 5, Xbox на ПК, Xbox Series X|S. Полный релиз авийде на ПК (Steam, Steam на macOS, Epic Games, Kalypso Store), Xbox на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Разработчики обещают «тему и зрелую историю», которая продолжит «путешествие Авианны в мрачной истории о власти, войне и жертвах», усовершенствованные пошаговые бои, новые навыки, способности фракций и синергию подразделений, выбор спутников и пять фракций юнитов. Геймплей включает путешествия в реальном времени. В Disciples возвращаются Горные Кланы (гномы), которые «могут и не стать союзниками».

Релиз Disciples: Domination состоится 12 февраля 2026 года. Игра будет доступна в стандартном издании (€49.99 / $49.99 / £44.99) и в Deluxe (€59.99 / $59.99 / £54.99). Игроки, которые оформят предварительный заказ, набор косметических усовершенствований, «наполненных испорченной маной».

Источники: Kalypso Media, TechPowerUp

