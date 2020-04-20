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Дизайнерский смартфон LG Velvet красуется на официальном видео. Подтверждена SoC Snapdragon 765 5G

Дизайнерский смартфон LG Velvet красуется на официальном видео. Подтверждена SoC Snapdragon 765 5G

Дизайнерский смартфон LG Velvet красуется на официальном видео. Подтверждена SoC Snapdragon 765 5G


LG продолжает подогревать интерес публики к надвигающейся премьере смартфона LG Velvet в принципиально новом дизайне, который должен ознаменовать крупные изменения в стратегии южнокорейского производителя. На YouTube-канале LG вышло короткое тизер-видео, позволяющие рассмотреть грядущую новинку во всех деталях.

Как можно видеть, в официальном видео LG Velvet выглядит не таким вытянутым, как на недавних рендерах. Кроме того, тизер подтверждает использование среднеуровневой SoC Snapdragon 765 5G, которая идет на ступень ниже топовой Snapdragon 865. С другой стороны, это вовсе не является гарантией более доступной цены.

Ролик впервые демонстрирует LG Velvet спереди — на долю секунды показывается каплевидный вырез по центру, который визуально кажется меньшим, чем у недавно представленного флагмана V60 ThinQ 5G. Также можно заметить разъема 3,5 мм на нижнем торце — качественные ЦАП для обеспечения наилучшего звучания в наушниках, как известно, одна из сильных сторон смартфонов LG. Наконец, в ролике показаны четыре варианта расценки: черный, белый, зеленый и что-то среднее между оранжевым и розовым.

Варианты расцветки LG Velvet

Подробностей о технических характеристиках и цене LG Velvet пока, увы, нет.

Анонс LG Velvet ожидается 15 мая.

Источник: YouTube

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