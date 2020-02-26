LG анонсировала флагманский смартфон V60 ThinQ 5G и новый аксессуар Dual Screen к нему

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Компания LG поделилась официальной информацией о своём новом флагманском смартфоне LG V60 ThinQ 5G. Устройство получило 6,8-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20.5:9. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5 и содержит небольшой каплеобразный вырез в верхней части, в котором разместилась фронтальная камера. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Смартфон LG V60 ThinQ 5G несёт на борту процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. В случае необходимости хранилище можно расширить благодаря наличию слота для установки карты памяти формата microSD. Устройство оснащено модемом Qualcomm X55, который обеспечивает поддержку обоих стандартов связи 5G: mmWave (с более высокой пропускной способностью) и до 6 ГГц (с лучшим покрытием).

На зане панели новинки расположена двойная камера. Она включает главный 64-мегапиксельный 1/1,7-дюймовый сенсор, дополненный оптической системой стабилизации изображения, и сверхширокоугольный 13-мегапиксельный модуль с углом обзора объектива 117 градусов. Камера дополнена ToF сенсором. Смартфон поддерживает возможность записи видео в разрешении 8K с HDR10+ в ручном режиме. В вырезе дисплея на лицевой панели расположена 10-мегапиксельная камера для автопортретов.

В смартфоне LG V60 ThinQ 5G используется аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+ и беспроводной зарядки. Устройство также получило 32-битный цифро-аналоговый преобразователь Quad DAC, стерео динамики, 4 микрофона, высокоскоростной модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 и выделенную кнопку для вызова виртуального помощника Google Assistant. Аппарат сертифицирован IP68 и MIL-STD 810G. Устройство работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой LG UX 9.0.

Новый смартфон LG V60 ThinQ 5G поступит в продажу весной в синем и белом вариантах цветового исполнения корпуса, однако его цена пока не уточняется.

Вместе с тем, LG подготовила обновлённую версию чехла-аксессуара Dual Screen, который добавляет смартфону второй дисплей. Dual Screen нового поколения содержит также 6,8-дюймовую OLED Full HD+ панель и шарнир 360 Freestop Hinge, который позволяет устанавливать смартфон в различных режимах. Аксессуар также содержит 2,1-дюймовый дисплей для уведомлений, который постоянно активен. Устройство получило интерфейс подключения USB-C, но лишилось собственной батареи.

Источник: gsmarena