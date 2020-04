LG Velvet — новая линейка смартфонов компании с упором на дизайн и тактильные ощущения. Вот как будет выглядеть её первенец

На прошлой неделе LG показала дизайн своего будущего смартфона, выделяющийся в первую очередь минималистичным блоком камер Raindrop, который выполнен практически заподлицо с задней панелью, и корпусом 3D Arc Design с симметрично закругленными гранями. И вот вчера, 12 апреля, компания объявила название смартфона — он будет называться просто LG Velvet («бархат»), безо всяких цифр.

Одновременно производитель опубликовал логотип LG Velvet, тем самым ясно дав понять значимость продукта. Если судить по имеющейся информации, то Velvet — это явно новый бренд южнокорейского гиганта для смартфонов с упором на дизайн. То есть, нас ждет целая линейка. В пользу этого говорят и недавние слухи, что LG решила отказаться от выпуска смартфона G9 ThinQ и похоронить серию G, чтобы возродить старую линейку Chocolate, в которой главный упор делался на дизайн. К слову, еще помните модель Chocolate BL40 2009 года — первый мобильный телефон с дисплеем с соотношением сторон 21:9 (да, Sony не была первой со своими «кинематографическими» экранами)?

В LG, характеризуя бренд Velvet, подчеркивают, что во главе стоят две вещи — оригинальный дизайн и тактильные ощущения. То есть, будущие смартфоны LG Velvet должны порадовать не только дизайном, но и премиальными материалами.

Еще Velvet — это новый подход LG к обозначению смартфонов. В компании решили больше не идти на поводу у моды и оставить в прошлом буквенно-цифровые наименования. В будущем LG планирует распространить этот подход на все мобильные устройства. То есть, LG полностью откажется от комбинаций букв и цифр в названиях в пользу более выразительных названий, которые «помогут потребителю уловить суть устройства».

LG Velvet, LG's new design language mobile phone, netizens made renderings, is it beautiful? pic.twitter.com/YVBSoRhVEP

— Ice universe (@UniverseIce) April 12, 2020