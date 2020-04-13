LG Velvet — новая линейка смартфонов компании с упором на дизайн и тактильные ощущения. Вот как будет выглядеть её первенец





На прошлой неделе LG показала дизайн своего будущего смартфона, выделяющийся в первую очередь минималистичным блоком камер Raindrop, который выполнен практически заподлицо с задней панелью, и корпусом 3D Arc Design с симметрично закругленными гранями. И вот вчера, 12 апреля, компания объявила название смартфона — он будет называться просто LG Velvet («бархат»), безо всяких цифр.

Одновременно производитель опубликовал логотип LG Velvet, тем самым ясно дав понять значимость продукта. Если судить по имеющейся информации, то Velvet — это явно новый бренд южнокорейского гиганта для смартфонов с упором на дизайн. То есть, нас ждет целая линейка. В пользу этого говорят и недавние слухи, что LG решила отказаться от выпуска смартфона G9 ThinQ и похоронить серию G, чтобы возродить старую линейку Chocolate, в которой главный упор делался на дизайн. К слову, еще помните модель Chocolate BL40 2009 года — первый мобильный телефон с дисплеем с соотношением сторон 21:9 (да, Sony не была первой со своими «кинематографическими» экранами)?

В LG, характеризуя бренд Velvet, подчеркивают, что во главе стоят две вещи — оригинальный дизайн и тактильные ощущения. То есть, будущие смартфоны LG Velvet должны порадовать не только дизайном, но и премиальными материалами.

Еще Velvet — это новый подход LG к обозначению смартфонов. В компании решили больше не идти на поводу у моды и оставить в прошлом буквенно-цифровые наименования. В будущем LG планирует распространить этот подход на все мобильные устройства. То есть, LG полностью откажется от комбинаций букв и цифр в названиях в пользу более выразительных названий, которые «помогут потребителю уловить суть устройства».

LG Velvet, LG's new design language mobile phone, netizens made renderings, is it beautiful? pic.twitter.com/YVBSoRhVEP — Ice universe (@UniverseIce) April 12, 2020

Одновременно известный китайский инсайдер под ником Ice Univerce, который часто публикует достоверную информацию о новинках индустрии смартфонов, опубликовал множество качественных рендеров грядущего смартфона LG Velvet на основании недавних официальных эскизов.

Является ли LG Velvet возрождением Chocolate пока точно неясно, но косвенных подтверждений этому есть немало. Что интересно, на рендерах LG Velvet имеет очень вытянутый корпус, что указывает в пользу экрана с соотношением сторон минимум 21:9. Похоже, вскоре у Sony Xperia 1 II, который, как известно, получился достаточно оригинальным с точки зрения дизайна, особенно на фоне текущего однообразия, появится достойный соперник.

Когда состоится анонс LG Velvet пока данных нет. Но по информации ZDNet Korea, телефон поступит в продажу в Корее уже в этом месяце. Так что премьера должна состояться в ближайшие недели.

Остается вспомнить, что в начале года гендиректор LG Electronics Квон Брайан сделал весьма громкое заявление, что мобильное подразделение вернется к прибыли уже до конца 2021 года. Пока что в этом году LG представила только новые массовые смартфоны K-Series 2020 года, которые должны поступить в продажу в этом квартале. Будет интересно посмотреть, сможет ли LG вернуться в игру.

Источник: LG