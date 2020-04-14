Для Half-Life: Alyx вышел новый мод, позволяющий пройти всю игру без VR-гарнитуры





Моддер под ником r57zone опубликовал на GitHub драйвер для признанного VR-эксклюзива Valve Half-Life: Alyx, позволяющий пройти игру без VR-гарнитуры — мод обеспечивает возможность настройки SteamVR и его контроллеров под клавиатуру и мышь.

Да, это уже далеко не первый такой мод. Главное отличие оговариваемого решения от предыдущих — новый позволяет пройти всю игру целиком без необходимости использования VR-гарнитуры. Стоит сразу оговорить, что в таком случае едва ли получится в полной мере насладиться проектом и получить те впечатления и эмоции, что и в VR. Это невозможно в принципе по очевидной причине.

Автор мода написал к нему детальную инструкцию и даже сделал видео, чтобы максимально облегчить настройку.

Как отмечалось выше, драйвер позволяет адаптировать управление в игре под клавиатуру и мышь, например, телепортацию перенести на пробел, а правую кнопку мыши сделать в ответ за движения левого контролера. На странице проекта в GitHub есть таблица, где подробно расписано, какая клавиша отвечает за те или иные действия. Также нам перечислены все необходимые консольные команды, которые нужно будет прописать в свойствах Half-Life: Alyx, чтобы все механики работали. Например, одна из них позволяет подтягивать предметы без движения, а лишь нажатием кнопки. Также r57zone советует использовать консольную команду для бессмертия — в режиме без VR использование аптечки срабатывает не всегда.

Моддер написал отдельные инструкции с подробным описанием действий для прохождения сложных участков. Он рекомендует запастись терпением и предупреждает, что потребуется время, чтобы приловчиться — взаимодействие на клавиатуре с мышью далеко от идеала. Это хорошо видно на видео с демонстрацией игрового процесса.

Half-Life: Alyx вышла 23 марта и сразу получила всеобщее признание. Благодаря высоким оценкам проект вошел в топ-20 самых высоко оцененных игр для ПК в истории по версии Metacritic.

Источник: GitHub