Для игры Left 4 Dead 2 вышло масштабное обновление с альтернативной кампанией





В следующем месяце культовому шутеру Left 4 Dead 2 исполнится 11 лет. Несмотря на солидный возраст проекта, интерес к нему не угасает. На днях игра получила очередное масштабное обновление The Last Stand. Оно было создано командой разработчиков-энтузиастов игрового сообщества и одобрено компанией Valve. Это первый новый контент, добавленный в игру с 2012 года.

Обновление The Last Stand добавляет в игру множество нового контента: новое оружие, новые карты, новые типы врагов, диалоги и даже новую кампанию. Это альтернативная история, которая позволяет играть за героев первой части.

«Прошло много лет с момента первого заражения. Радиомолчание, никаких признаков жизни, одни старые надежды… CEDA не спасёт нас», — говорится в сообщении на сайте. «Но есть надежда! Несколько смельчаков продолжили борьбу вопреки всему, и скоро мы все сможем извлечь выгоду из их стойкости».

Обновление Left 4 Dead 2 можно загрузить бесплатно. Кроме того, до 28 сентября сама игра Left 4 Dead 2 также доступна в Steam бесплатно для ознакомления, и её можно опробовать вместе с новым дополнением. Также до конца уикэнда на игру распространяется скидка 80%, и её можно купить всего за 33 грн.

Источник: The Verge