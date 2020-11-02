Для ремонта камеры iPhone 12 необходимо использовать проприетарное решение Apple System Configuration, при простой замене – камера не работает

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Эксперты iFixit сделали очередное открытие, связанное с ремонтопригодностью смартфона iPhone 12. Как оказалось, провести ремонт камеры смартфона невозможно без доступа к проприетарному приложению Apple System Configuration, которое имеет облачную привязку.

В iFixit заявляют, что провели исчерпывающее тестирование, сравнили информацию с несколькими специалистами по ремонту и проверили просочившиеся обучающие документы Apple. В итоге, специалисты пришли к выводу, что камера iPhone 12 «совершенно ненадёжна при перемещении между iPhone».

В процессе тестирования обнаружилось, что камера iPhone 12 при переносе на другой iPhone 12 становится практически непригодной к использованию. Она работает при запуске, но не работает при фактическом использовании. Сообщается, что камера не переключается на сверхширокоугольный модуль, реагирует только на определенные режимы работы, а иногда и вовсе полностью не отвечает. Хотя ранее камеры «в целом можно было легко» переключать между iPhone одной модели.

Хотя аналогичные решаемые проблемы возникли с ЖК-дисплеями iPhone 7 и iPhone 8 и модулями Taptic Engine, специалисты iFixit считают, что теперь поводов для беспокойства стало больше. Внутренняя обучающая документация Apple, поясняющая принципы работы с iPhone 12 для авторизованных технических специалистов, свидетельствует об изменениях в подходах к ремонту. Начиная с модели iPhone 12, для полноценного ремонта камер и экранов авторизованным техническим специалистам потребуется запустить проприетарное приложение Apple System Configuration с привязкой к облаку.

Таким образом, Apple (намеренно или случайно) чрезвычайно усложняет ремонт iPhone без собственного одобрения компании. Сейчас получается, что у камеры должен быть удалённый авторизованный серийный номер от Apple. И если в процессе ремонта не произвести необходимую процедуру авторизации, пользователь лишается возможности полноценно делать снимки на камеру своего смартфона.

Теоретически, устранить данное препятствие можно с помощью будущего обновления программного обеспечения, но iFixit считает, что это маловероятно. Отмечается, что проверка подлинности при простой замене камеры негативно влияет на рынок ремонта и перепродажи iPhone.

«Без очевидной выгоды для покупателей iPhone, это пахнет жадностью. Или того хуже – запланированным устареванием», — говорит специалист по ремонту Хью Джеффрис.

Источник: macrumors