Для украинских айтишников запустили сервис поиска работы за рубежом EASE Work

Европейская ассоциация программной инженерии заявила о запуске сервиса поиска работы EASE Work. На этой платформе IT-специалисты из Украины смогут подыскивать вакансии у иностранных работодателей и размещать свои резюме.

Как заявляют создатели сервиса, главный посыл проекта: нам не нужны донаты, нам нужна работа.

На EASE Work размещать анкеты могут как IT-специалисты по отдельности, так и компании. Ассоциация EASE отвечает за каждый заказ, который проходит через платформу.

«EASE — серьезное IT-сообщество. Европейскую ассоциацию программной инженерии знают в Украине и в мире, мы очень дорожим своей репутацией. Поэтому эта платформа — наш репутационный проект, мы за него несем ответственность». Президент ассоциации Владислав Савченко

При помощи сервиса можно подыскать работу как для программистов и веб-разработчиков, так и для HR-специалистов и технических писателей.

Ранее польская компания No Fluff Jobs также запустила информационный хаб для IT-специалистов из Украины. На портале собраны работодатели из Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.