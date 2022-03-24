Польский поисковик No Fluff Jobs разместил более 800 вакансий для IT-специалистов из Украины

Польская компания No Fluff Jobs запустила новый информационный хаб для IT-специалистов, где собрала работодателей из Польши, Венгрии, Словакии и Чехии, готовых устроить на работу украинцев. Цель информационного портала поможет гражданам Украины найти работу в Польше и других странах ЕС.

Вакансии, размещенные на портале No Fluff Jobs, могут заинтересовать опытных и начинающих программистов, нетехнических специалистов, а также специалистов по рекрутменту, HR, маркетингу и дизайну.

Сейчас на сайте размещено более 800 вакансий со специальной меткой help4ua. Работодатели, размещающие такие вакансии, готовы предоставить дополнительные бонусы новым сотрудникам, например релокационные пакеты, или помочь с адаптацией в новой стране. Некоторые из них ищут специалистов со знанием украинского или готовы трудоустроить без знания польского языка.

Дополнительно на портале можно найти полезную информацию по адаптации в Польше, оформлению банковских счетов, медицинской помощи и всему связанному с поиском работы, даже информацию о зарплатах в IT в разных странах Европы.