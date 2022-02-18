Для установки Windows 11 Pro потребуется обязательное подключение к интернету и учетная запись Microsoft

Предварительная сборка Windows 11 Insider Preview Build 22557 получила много улучшений и функций, но некоторые из них не обрадуют пользователей.

Как сообщается в блоге Windows Insider, для установки Windows 11 Pro понадобится подключение к интернету. Это нужно для первоначальной настройки компьютера. Ранее такие требования ввели для Windows 11 Home.

Планируется и более тесная интеграция с учетными записями Microsoft. При установке Windows 11 Pro придется использовать их аккаунт, а создать локальную учетную запись уже не получится.

Такой шаг может расстроить пользователей, которые надеются избежать сбора данных и телеметрии в Windows. Когда именно эти функции введут в основную версию операционной системы – не сообщается.

В этой же сборке тестируют новые настройки графики – оптимизацию оконных игр и Auto HDR.