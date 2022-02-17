В Windows 11 появится оптимизация для игр в окне и Auto HDR

Корпорация Microsoft выпустила версию Windows 11 для разработчиков, в которой тестирует новые настройки графики. Она вышла после первого крупного обновления операционной системы.

Начиная со сборки 22545 или выше можно протестировать оптимизацию игр в оконном режиме. Она влияет только на игры с DX10/DX11, отображая правильное количество отрендеренных кадров на мониторе и сокращая задержку вывода изображения. Оптимизация касается только игр в оконном режиме и в оконном без рамки. В полноэкранном режиме эта оптимизация уже включена. Как объясняет программный менеджер компании Ханна Фишер, для игр с DX12 улучшение уже не требуется.

Для включения этой функции в играх и приложениях нужно перейти в Настройки –> Система –> Дисплей –> Графика. Внизу нужно выбрать Настройки графики по умолчанию.

В пункте «Оптимизация оконных игр» включить параметр.

Еще одна функция, которая тестируется на предварительной сборке, это Auto HDR. Впервые ее запустили в 2020 году для консолей Xbox Series X|S. Игровые приставки могли автоматически обновлять обратно совместимые игры с SDR до HDR. Теперь такая возможность появилась на Windows 11. На Windows 10 Auto HDR начали тестировать год назад.

В Microsoft напоминают, что для включения функции нужен монитор с поддержкой HDR.

Активация Auto HDR происходит в Настройках –> Дисплей –> Графика. Из списка нужно выбрать приложение, нажать «Параметры» и выбрать, какие функции активировать.

Дополнительно Microsoft перенесет на Windows 11 программу для калибровки HDR, которая доступна для владельцев Xbox. Точность цветопередачи будет настраиваться при помощи приложения Windows HDR Calibration с тремя тестовыми шаблонами.

В новой сборке Windows 11 также тестируются новые сенсорные жесты и улучшенный диспетчер задач.