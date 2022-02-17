Папки меню «Пуск», новые сенсорные жесты и улучшенный диспетчер задач: Microsoft начала тестирование новых функций в Windows 11

Сразу после выпуска первого крупного обновления Windows 11 корпорация Microsoft приступила к тестированию очередных новых функций в этой ОС. Участники программы Windows Insider уже получили доступ к новым сборкам с дополнительными функциями, которые призваны улучшить удобство работы с Windows 11.

В меню «Пуск» появилась возможность использовать папки. Перетащив ярлык одного приложения на другой, можно создать папку, в которой доступно несколько ярлыков. В дальнейшем можно менять сортировку в папке или удалять ярлыки оттуда. Возможность переименовывать папки появится в будущих тестовых сборках.

Microsoft добавляет 5 новых сенсорных жестов в Windows 11, которые сделают использование планшетов немного проще. Во-первых, это возможность провести пальцем вверх по панели задач, чтобы вызвать меню «Пуск», и провести пальцем вниз, чтобы снова закрыть его. Также в меню «Пуск» жестами можно переключаться между приложениями: закреплёнными, всеми и рекомендуемыми / дополнительными. Если провести пальцем по панели задач в правом нижнем углу, можно отобразить меню быстрых настроек.

Анимации для вызова Центра уведомлений также были улучшены, а в приложениях, ориентированных на сенсорное управление, появился новый полноэкранный захват, который предотвратит случайное смахивание от краёв экрана планшета. Microsoft также говорит, что поворот устройства между книжной и альбомной ориентацией становится «быстрее» и «более отзывчивым».

Вместе с тем улучшена работа функции Microsoft Snap Layouts. Теперь она позволяет перетаскивать приложение в верхнюю часть окна и отображать все доступные для использования макеты. Microsoft также улучшает функцию Focus, теперь она включает режим «Не беспокоить». Это значительно упрощает быстрое отключение уведомлений, поэтому пользователь видит только приоритетные уведомления или оповещения.

В Windows 11 интегрируется функция создания субтитров Live Captions, её можно вызвать с помощью сочетания клавиш Winkey + CTRL + L. Функция Live Captions будет полезна для глухих или слабослышащих людей, хотя она будет доступной для всех. Функция позволяет автоматически генерировать текстовое сопровождение на устройстве из любого контента, который включает звук. Подписи могут плавать в окне, а также отображаться вверху или внизу экрана.

Среди прочих улучшений упоминаются возможность перетаскивания на панели задач Windows 11, упрощённый просмотр хранилища OneDrive в проводнике и доработанная функция Quick Access, позволяющая закреплять файлы и папки. Стремясь снизить энергопотребление на ПК, Microsoft меняет значения по умолчанию для активации режима сна и выключения экрана в настройках электропитания в Windows 11. И ещё диспетчер задач в Windows 11 получил обновлённый дизайн. Он включает новую панель команд и тёмную тему, а также режим эффективности, который позволяет ограничить использование системных ресурсов приложениями.

Как ожидается, некоторые из этих новшеств и улучшений появятся в ежемесячных обновлениях в течение 2022 года. Компания недавно заявила, что не будет ждать, чтобы запускать новые функции только раз в год.

Источник: The Verge