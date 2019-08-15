«Для вашей безопасности»: Apple объяснила, почему выводит сервисное сообщение о неавторизованной замене батареи в iPhone

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Ровно неделю назад мы написали о том, что Apple начала выводить сервисное предупреждение владельцам iPhone, которые заменили батарею смартфона не в авторизированном сервисе. Сообщение не мешает использовать смартфон, однако убирает возможность оценить текущее состояние аккумулятора, что может составить неудобства. Сегодня Apple объяснила свои действия, письменно ответив на запрос одного из пользователей.

«Мы очень серьезно относимся к безопасности наших клиентов и хотим убедиться, что замена батареи выполнена правильно. В настоящее время в США насчитывается более 1800 авторизованных поставщиков услуг Apple, поэтому у наших клиентов присутствует удобный доступ к качественному ремонту. Мы представили новую функцию для уведомления клиентов в том случае, если мы не смогли подтвердить, что сертифицированный специалист установил новую подлинную батарею после ремонта Apple. Эта информация предназначена для защиты наших клиентов от поврежденных, некачественных или использованных батарей, которые могут привести к проблемам с безопасностью или производительностью. Это уведомление не влияет на возможность использования телефона пользователем после несанкционированного ремонта» — отметили в Apple.

Подчеркнем, что для корректной с точки зрения Apple замены батареи нужен не только фирменный аккумулятор, но и сервисный инженер из сертифицированного центра. Установка подлинной батареи в стороннем сервисе также приведет к появлению предупреждения.

Ранее специалисты iFixit обнаружили, что у некоторых владельцев смартфонов iPhone XR, XS и XS Max, работающих под управлением iOS 12 и iOS 13 beta, появляется сообщение «невозможно проверить, что этот iPhone имеет подлинную батарею Apple. Информация о здоровье (батареи) недоступна для этой батареи».

Напомним, что еще в 2017 году Apple опубликовала извинения по поводу ухудшения скорости работы iPhone после уменьшения ёмкости батареи и снизила стоимость ее замены. В результате уже в 2018 году программой Apple по доступной замене аккумуляторов iPhone воспользовались 11 млн человек.

Источник: GSMarena