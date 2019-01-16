В 2018 году программой Apple по доступной замене аккумуляторов iPhone воспользовались 11 млн человек

На недавнем всеобщем собрании сотрудников Apple глава компании Тим Кук заявил, что в течение прошлого года Apple заменила 11 млн аккумуляторов для своих смартфонов, в то время как ранее этот показатель в среднем был на уровне 1-2 млн. Такой ажиотаж вызван снижением стоимости услуги по программе замены батареи iPhone с $79 до $29. И, похоже, это негативно повлияло на продажи смартфонов компании.

Миллионы владельцев iPhone, которые воспользовались предложением, захотели восстановить свои смартфоны, вместо того, чтобы покупать новые. Тем более, что с новой батареей многие пользователи обнаружили существенный прирост производительности, а значит старые аппараты ещё могут нормально функционировать и обновляться вовсе не обязательно.

Такая ситуация не была очевидной до тех пор, пока на рынке не появились iPhone Xr и Xs, утверждает Джон Грубер, инсайдер и автор блога Daring Fireball. Он пишет о том, что Тим Кук назвал программу по замене аккумуляторов одной из основных причин пересмотра компанией прогнозируемых доходов за первый квартал 2019 года. В результате с $89 млрд он снизился до $84 млрд из-за слабых продаж новых моделей iPhone.

«Несмотря на то, что макроэкономические проблемы на некоторых рынках были основным фактором, способствующим этой тенденции, мы считаем, что существуют и другие причины, которые в целом влияют на эффективность продаж iPhone, включая потребителей с субсидиями на услуги оператора связи, прочность американской валюты и активное использование нашими клиентами программы льготной замены аккумуляторов iPhone», — генеральный директор компании Apple Тим Кук.

Похоже, Apple не ожидала, что спрос на замену аккумуляторов окажется таким высоким. Это говорит о том, что 11 млн человек всё ещё не хотят расставаться со своими старыми моделями iPhone. Возможно потому, что многие из них не испытывают интерес к новинкам Apple.

Источник: Engadget