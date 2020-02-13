Дмитрий Дубилет: Кабмин может посчитать население на оккупированных и аннексированных территориях при помощи спутника

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Дмитрий Дубилет, который недавно отчитался о проведении оценки населения Украины (и в дальнейшем был раскритикован за применение обычного коэффициента 0,888 к данным Госкомстата), в одном из последних интервью поделился дальнейшими планами относительно учёта населения некоторых регионов страны.

Напомним, изначальная оценка не учитывала сведения о населении, которое проживает на временно оккупированных Россией территориях. Но это не значит, что правительство не планирует учитывать и этих граждан Украины. По словам Дмитрия Дубилета, в Кабинете Министров Украины изучают возможность использования данных спутника для переписи населения на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Правительство уже провело встречу с представителями ООН, которые будут помогать с проектом спутниковой съёмки. Похожий проект проводился и в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется официальными властями.

«Они пытались через спутниковые съёмки и другие слои информации понять примерное количество населения. Но пока я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях», — сообщил министр кабинета министров Украины.

Он также добавил, что пока в правительстве нет консолидированного решение относительно того, как будет проводиться перепись населения Украины.

Источник: nrcu