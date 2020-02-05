Socialdata обвинила Дубилета в фальсификации электронной оценки населения, он назвал обвинения «фейком»





Около двух недель назад министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет обнародовал результаты оценки населения нашей страны. При этом за 3 месяца работы в Украине насчитали 37 миллионов 289 тысяч человек. Эти данные были получены не в результате традиционной переписи, а путём оценок и комбинаций различных данных.

Однако теперь аналитики сервиса Socialdata заявляют, что показатели в правительственной оценки были получены в результате банального умножения данных Государственной службы статистики на определённый коэффициент – практически одинаковый для всех возрастных групп.

Как говорится в публикации на сайте сервиса Socialdata, который уже более 10 лет занимается анализом информационных данных, данные половозрастной структуры в оценке Дмитрия Дубилета получены путём простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%). Отмечается, что одним из методов был заявлен «Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные половозрастной структуры населения + данные реестров)». Этот метод предусматривал учёт доли населения по половозрастной структуре по данным Госкомстата и государственных реестров. Также по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования определялась численность лиц в возрасте более 60 лет с учётом пенсионеров в ОРДЛО, которые приезжают за пенсиями на подконтрольную территорию. Затем данные о численности лиц в возрасте более 60 лет экстраполировалась на данные половозрастной структуры. В результате чего была получена своеобразная ёлочка.

Эксперты решили сравнить данные из Оценки населения Украины и Государственной службы статистики. Получив данные, лежащие в свободном доступе на сайт Госкомстата (Таблица: 0204. Распределение постоянного населения по полу, возрастным группам и типу местности), эксперты сгруппировали их по возрастным группам, указанным в презентации Дмитрия Дубилета:

Дети: 0-14 лет

Ранний трудоспособный возраст: 15-24 года

Основной трудоспособный возраст: 25-54 лет

Зрелый трудоспособный возраст: 55-64 лет

Пожилые люди 65 лет и старше

Результат можно увидеть в следующей таблице.

Затем обобщенные по возрастным группам данные были сопоставлены с показателями из правительственной презентации. При этом аналитиков поразило практическое одинаковое соотношение между половозрастным группам, которое составляет около 88,8% (данные Дубилета от данных Госкомстата).

«И здесь закралось подозрение. А, что если никакой «экстраполяции» на самом деле не было? А было тупо умножения данных Госкомстата на коэффициент 0,888 (или 88,8%)? А незначительные различия в соотношениях — это лишь результат округления (ибо не комильфо указывать в заключении, в нас 8110 378,392 (триста девяносто две тысячных) лиц подсчитано)», — говорится в публикации.

Затем эксперты попытались воссоздать возможное применение коэффициента 0,888 к данным Госкомстата. После нескольких итераций (что заняло около получаса времени), им удалось с практически 100% точностью сгенерировать данные, которые опубликовал Дмитрий Дубилет, как будто результат «экстраполяции» данных пенсионного реестра на данные Госкомстата.

При этом на втором шаге округление до сотен было осуществлено через ROUNDUP — до ближайшего большего значения. Как говорят аналитики, любой желающий может повторить эти расчёты, для удобства была опубликована соответствующая таблица.

Добавим, Дмитрий Дубилет не оставил без внимания эту публикацию. На свой странице в Facebook он назвал её фейком, который «поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах». При этом Дмитрий Дубилет считает, что никакой «сенсации» в публикации нет, а в описании методологии оценки прямо указывается на использование данных Госкомстата и последующую их экстраполяцию на данные Пенсионного фонда. Вероятно, под «экстраполяцией» и подразумевается использование выявленного коэффициента.

В то же время Дмитрий Дубилет указывает, что в его Оценке населения Украины «ёлочки» из данных Госкомстата и электронных реестров практически совпали. Это поясняется тем, что данные в Госкомстате формируются с учётом информации из электронных реестров.