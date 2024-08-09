Новости Софт 09.08.2024 в 08:42 comment views icon

До $20 за Apple Intelligence — аналитики говорят, что Apple потребует платы за новые функции искусственного интеллекта

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Катерина Даньшина

Автор новостей

До $20 за Apple Intelligence — аналитики говорят, что Apple потребует платы за новые функции искусственного интеллекта

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Apple планирует ускорить рост своего прибыльного бизнеса услуг и в этом могут помочь новые функции искусственного интеллекта, которые планируют запустить с iOS 18.

Аналитики CNBC предполагают, что Apple будет следовать моделям передовых технологических фирм по искусственному интеллекту: OpenAI, например, предлагает подписку с расширенными функциями ChatGPT, а Microsoft взимает плату за свой инструмент AI Copilot.

По расчетам, некоторые функции Apple Intelligence могут обойтись пользователям в $20.

Apple анонсировала свою систему искусственного интеллекта в июне, где обещала более умного голосового помощника Siri, а также новые функции, включая возможность автоматического создания электронных писем и изображений. В то же время Apple Intelligence поступит уже после того, как компания представит свои новые устройства, а сами функции будут разворачиваться медленно (Китай и Европа изначально вообще не получат доступа).

Сейчас некоторые инструменты Apple Intelligence доступны в бета-версии iOS 18 для разработчиков.

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