Укрзалізниця начала строить новую остановку для Kyiv Boryspil Express на Выдубичах, работы обещают закончить к концу года





Руководитель Укрзалізниці Евгений Кравцов сообщил, что на Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Все работы планируют закончить к концу 2019 года, таким образом уже до Нового года пассажиры смогут осуществлять посадку на экспресс до международного аэропорта «Борисполь» не только на центральном ЖД вокзале Киева, но и на станции Выдубичи.

Евгений Кравцов отметил, что Выдубичи уже сейчас демонстрируют заметный рост пассажиропотока, являясь мощным транспортным хабом столицы. Именно поэтому Укрзалізниця хочет создать на его базе единое логистическое пространство, в рамках которого остановка Kyiv Boryspil Express будет интегрирована с автовокзалом и иметь свой выход к метро.

При этом стоимость билета на экспресс составит все те же 80 грн, хотя расстояние от Выдубичей до Борисполя меньше, чем от ЖД вокзала до Борисполя.

Напомним, что о планах интегрировать Kyiv Boryspil Express с киевским метро, построив новую платформу на Выдубичах, стало известно еще в прошлом году. В понедельник 22 апреля экпресс установил рекорд дневного пассажиропотока — он перевез на 25% больше пассажиров, чем обычно. А уже в мае Укрзалізниця сообщила, что запускает сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express в часы пик.

Источник: Укрзалізниця