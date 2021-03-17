До сервісу єдиного е-квитка SmartTicket приєднався автобусний перевізник Gunsel Lines
Мінінфраструктури повідомило про чергове розширення списку партнерів єдиного е-квитка на транспорті SmartTicket — з 17 березня до сервісу приєдналась транспортна компанія Gunsel Lines.
Раніше до сервісу приєдналась авіакомпанія SkyUp Airlines, Укрзалізниця для поїздів далекого спрямування та Київ з міським транспортом, то ж тепер система дозволяє купити один електронний квиток одразу на чотири види перевезень: автобус, залізницю, авіа та міський транспорт у столиці.
«Наша головна мета — об’єднати максимальну кількість перевізників і міст в одну зручну систему щодо купівлі квитків».
Владислав Криклій,
Міністр інфраструктури України
Продаж SmartTicket здійснюється на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua. Пасажир може придбати єдиний квиток одразу на 4 види транспорту, або, наприклад, метро та поїзд або ж на поїзд та літак. Електронний квиток зчитується за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера, що дозволяє заощаджувати час на купівлю квитків і мінімізує черги в умовах пандемії.
- SmartTicket — проєкт Міністерства інфраструктури, який передбачає купівлю єдиного електронного квитка на всі види транспорту. Проєкт стартував у вересні 2020 року із запуску єдиного е-квитка для подорожей поїздами далекого сполучення Укрзалізниці та міського транспорту у Києві.
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- Gunsel Lines — одна з найбільших транспортних компаній в Україні з 1997 року. Сьогодні маршрути Gunsel пов'язують українські міста не тільки один з одним, але і з Європою, а сама компанія, як національний перевізник, є одним з лідерів автобусних пасажирських перевезень в Україні.