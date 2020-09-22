SmartTicket. Мининфраструктуры запустило единый электронный билет для поездов и метро (пока только в Киеве)





Сегодня, как и было обещано, в Киеве заработал SmartTicket — единый электронный билет для поездов дальнего следования «Укрзалізниці» и метро. Билеты уже доступны для покупки всем желающим на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и сайте smartticket.gov.ua. Сервис представила в рамках специального мероприятия Infrastructure Digital Day.

SmartTicket — экспериментальный проект, реализуемый отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности Министерства инфраструктуры Украины при участии «Укрзалізниці». Цель заключается в создании единого электронного билета на все виды транспорта, включая общественный, ЖД, авиа, автобусы и др. Инициативу представили еще в июне, а затем повторно анонсировали в начале этого месяца. И вот сейчас услуга заработала — пока только в Киеве и для метро и поездов дальнего следования «Укрзалізниці». В дальнейшем ее планируют распространить на другие виды транспорта и города.

Чтобы воспользоваться услугой SmartTicket, нужно заполнить все необходимые реквизиты в форме на сайте (указать города отправления и прибытия, даты поездки туда и обратно, и добавить проезд в киевском метро) и оплатить заказ. После совершения оплаты электронный билет QR-кодом высылается на электронную почту.

«Воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua, в будущем пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта, или, например, метро и поезд или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера. Это позволит не тратить лишнее время на покупку билетов в кассах и минимизировать очереди, что особенно актуально в условиях пандемии». из официального заявления Мининфраструктуры

Сейчас отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности продолжает работу над подключением к системе SmartTicket разных перевозчиков.

В ноябре SmartTicket должен распространиться на авиа и автобусы благодаря сотрудничеству со SkyUp Airlines и Gunsel Lines, а также пригородные поезда «Укрзалізниці». В декабре к системе должен подключиться сервис Bolt. На ноябрь намечен запуск SmartTicket в Мариуполе. Сообщается, что реализацией SmartTicket также заинтересовались власти Харькова и Львова.

Мобильное приложение SmartTicket должно стать доступно в декабре этого года. Также на подходе SDK для интеграции SmartTicket в другие мобильные приложения, в первую очередь, приложение «Дія» — набор средств разработки должен быть готов к марту 2021-го.

Кроме транспортного портала электронных услуг и единого билета SmartTicket, на презентации сделали еще несколько анонсов. Среди них — первый государственный платежный сервис PayGovUA, отраслевая система киберзащиты i-Cyber, автоматизированная система оплаты проезда АСОП, цифровая стратегия Мининфраструктуры, проект цифровой модернизации кампуса ведомства Digital Tower, IT-стратегия «Укрзалізниці», проект внедрение системы автоматизации и обработки заявок на беспилотные полеты, Tolling-системы и прочее. Осталось дождаться подробностей по вышеперечисленным проектам.

Остается добавить, что концепция, положенную в основу идеи SmartTicket, не нова — то же самое в свое время обещал небезызвестный Владимир Омелян.

Источник: Мининфраструктуры (2)