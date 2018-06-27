Дочернее предприятие Alphabet и биофармацевтический гигант AbbVie выделят еще $1 млрд на борьбу со старением и сопутствующими заболеваниями

Биотехническая компания Calico (сокращение от California Life Company), входящая в состав холдинга Alphabet и занимающаяся разработками в области продолжения срока жизни человека, и американский биофармацевтический гигант AbbVie объявили о расширении партнерства.

Каждая из компаний выделит дополнительно по $500 млн на исследования, разработку и внедрение новых методы лечения пациентов с разного рода возрастными заболеваниями, включая рак и нейродегенеративные нарушения.

По условиям соглашения, сотрудничество между Calico и AbbVie продлевается еще на три года, причем роли каждой компании четко распределены. Calico будет отвечать за исследования и разработки на ранних этапах вплоть до 2022 года, а после этого займется испытаниями на фазе 2a, которая продлится до 2027 года. AbbVie, в свою очередь, продолжит помогать Calico с исследованиями, а после завершения клинических испытаний фазы 2a возьмет на себя развитие продуктов на финальной стадии и их коммерциализацию. Сообщается, что все затраты и прибыль стороны соглашения будут делить между собой поровну.

Остается добавить, что сотрудничество между Calico и AbbVie началось в 2014 году. За эти четыре года партнеры подготовили более двух десятков проектов, посвященных онкологическим заболеваниям и нейробиологии. Все они пока находятся на ранней стадии развития, но полученные в рамках этих работ результаты, как отмечают компании, уже дали новое представление о биологии старения.

Источник: Calico