Догнать Huawei: Xiaomi тоже хочет тройной смартфон, первые изображения

Xiaomi тоже хочет быть в тренде новейших формфакторов смартфонов. Компания запатентовала собственный смартфон из трех частей, благодаря чему появились его первые изображения.

Следующим вслед за Huawei Mate XT, который стал первым тройным телефоном, заявка на патент демонстрирует возможный дизайн аппарата Xiaomi, складывающегося втрое. Впрочем, изображения кажутся скорее предварительными, чем рендерами готового устройства.

Заявка Xiaomi в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) от 3 сентября показала дизайн, похожий на смартфон главного конкурента. Xiaomi ту же базовую конструкцию, что и Huawei Mate XT, при которой единый сгибаемый дисплей можно использовать в трех разных размерах.

Тройной смартфон Xiaomi также может получить горизонтальную панель камер в верхней части, что делает его несколько схожим со смартфонами Google Pixel. В прошлом месяце достаточно надежный источник в социальной сети Weibo тоже сообщал, что Xiaomi готовит подобное устройство.

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Однако точно неизвестно, действительно ли Xiaomi намерена выпустить смартфон. Некоторые концепты компании, которые имели патенты и даже физическую реализацию для демонстраций, однако не стали реальными телефонами. В отличие от Huawei, смартфон Xiaomi может выйти на международном рынке. Сейчас ближайшим релизом компании в мире станет Xiaomi 14T, который должен выйти 26 сентября.

Источник: 91mobile

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