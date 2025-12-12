"Дом дракона", "Фонари" и "Дюна": видеоанонс сериалов НВО, что выйдут в 2026 году

HBO представил тизер сериальных премьер 2026 года: он включает как новые названия, так и продолжения известных шоу, таких как «Дом дракона» или «Эйфория».

«Ты должен решить, чего хочешь», — говорит персонаж Корлис Веларион (Стив Туссен) из «Дома дракона» в тизере. Далее нам показывают Алисенту Хайтауэр (Оливия Кук), которая предупреждает, что Рейнира (Эмма Д’Арси) сделает что-то ужасное. На кадрах из третьего сезона «Эйфории» Ру Беннет (Зендея) танцует с другими женщинами на вечеринке, в какой-то момент остается в одиночестве в церкви, а затем бежит по улице, оглядываясь назад. Далее нам демонстрируют несколько кадров с другими персонажами: Лекси (Мод Апатоу) улыбается за столом с мужчинами, Мэдди (Алекса Деми) поправляет макияж, Нейт (Джейкоб Элорди) танцует перед телевизором в расстегнутой рубашке, Кэсси (Сидни Суини) улыбается в костюме кролика, а Джулс (Хантер Шафер) откидывает голову на сиденье. И наконец «Фонари» с персонажами DC: до этого мы видели лишь одно официальное изображение будущего шоу, тогда как тизер дарит немного кадров в движении.

«Я всю жизнь для этого тренировался», — говорит Хэл Джордан (Кайл Чандлер) за рулем авто, оставляет кольцо Зеленого фонаря и через несколько секунд выпрыгивает с водительского сиденья. Машина в это время съезжает с обрыва, а Джон Стюарт (Аарон Пьер) все еще находится внутри.

Среди прочего тизер предлагает новый взгляд на третий сезон сериала Лизы Кудроу «Возвращение», «Получеловека» Ричарда Гадда, второй сезон «Дюны: Пророчества», «Индустрии», «Питта», спинофа «Теории большого взрыва» и «Рыцаря семи королевств». Видео сопровождаются подписью «выйдет в 2026-м», так что следующий год принесет много премьер — вопрос остается в том, будем ли мы смотреть все это на HBO.

Напомним, что ранее HBO продлил «Дом дракона» на 4-й сезон, а «Рыцарь семи королевств» на второй.