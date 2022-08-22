Хронология Вестероса: когда происходят события «Дома Дракона» и «Игры престолов»

Временная шкала «Дома Дракона» значительно шире рамок повествования «Игры престолов». Предыстория событий, посвященная Таргариенам, основана на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» – саге о правящем в Вестеросом клане беловолосых драконьих всадников.

«Дом Дракона» сосредоточен на междоусобице внутри дома Таргариенов, кульминацией которой стала серия пропитанных огнем и кровью трагических событий, получивших название «Танец драконов».

В основе вражды Таргариенов лежит вопрос престолонаследии. Вопреки патриархальному обычаю Визерис I Таргариен (Пэдди Консидайн), не имевший наследников мужского пола, назначил единственную дочь Рейниру Таргариен (Эмма Д’Арси) своей преемницей.

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Не все в Семи королевствах согласны с восхождением Рейниры на Железный трон – особенно ее дядя Деймон Таргариен (Мэтт Смит) и ее подруга детства леди Элисент Хайтауэр (Оливия Кук).

Календарь Вестероса в «Игре престолов» и «Доме дракона» определяется поворотным событием в истории континента — завоеванием Эйгона Таргариена, объединившего Семь королевств. Годы здесь считают от Завоевания Эйгона (З.Э.).

События «Дома Дракона» происходят примерно через 100 лет после З.Э., на исходе удивительно мирного, почти 60-летнего правления предшественника Визериса, короля Джейхейриса I. «Танец драконов», серия жестоких конфликтов, изменивших Вестерос, произойдет в 129-131 З.Э. «Дом Дракона» исследует почти три десятилетия, предшествующие краху Таргариенов.

Джордж Мартин говорит, что временная шкала «Дома Дракона» охватывает около 28 лет до начала «Танец драконов» в 129 году З.Э. В 101 года З.Э. во время Великого Совета Визерис был назван преемником короля Джейхейриса. Старый король умирает в 103 году З.Э.

Затем действие «Дома Дракона» переходит к девятому году правления короля Визериса, около 112 г. до н.э. На тот момент любимой дочери Визериса принцессе Рейнире около 15 лет (в этом возрасте ее играет Милли Олкок).

Неизвестно, сколько лет будет охватывать первый сезон «Дома дракона». Поскольку сериал рассчитан на большее количество сезонов, маловероятно, что зритель увидит в нем разгар войны. Однако юные Рейнира и Алисента (которую играет Эмили Кэри) уступят место своим старшим коллегам очень скоро. Существует множество Таргариенов и их драконов, которые должны быть развернуто представлены зрителю.

«Игра престолов» начинается в 298 году З.Э., за несколько лет до того, как Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) выдвинет претензию на Железный трон. Таким образом, действие «Игры престолов» происходит примерно через 197 лет после начала «Дома Дракона», и через 167 лет после окончания «Танец драконов». Учитывая, что большинство персонажей «Игры престолов» – смертные, не ждите появления знакомых лиц.

Источник: Screen Rant