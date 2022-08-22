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Премьеру «Дома Дракона» из-за сбоев не смогли посмотреть более 3 тыс. пользователей Amazon Fire TV в США

Премьеру «Дома Дракона» из-за сбоев не смогли посмотреть более 3 тыс. пользователей Amazon Fire TV в США

Ожидаемый многими дебют приквела «Игры престолов» привел к тому, что огромное количество пользователей устремились на HBO Max. Но для некоторых зрителей в США в воскресенье вечером просмотр был технически невозможен.

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Глобальная служба мониторинга Downdetector сообщила более чем о 3 тыс. сбоях в работе сервиса HBO Max в Нью-Йорке, как раз в момент выхода «Дома Дракона».

Шоу успешно посмотрели миллионы подписчиков, говорится в заявлении представителя Warner Bros, материнской компании HBO. «Нам известно о небольшой части пользователей устройств Fire TV, у которых возникли проблемы, которые находятся в процессе решения».

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«Дом Дракона» выходит более чем через три года после выхода последнего эпизода «Игры престолов», привлекшего 19,3 млн зрителей, что является рекордом для HBO. Действие приквела происходит примерно за 170 лет до этого и фокусируется на борьбе за Железный трон в семье Таргариенов.

В сериале «Дом дракона» (приквел «Игры престолов» про Таргариенов) сыграют Мэтт Смит, Оливия Кук и Эмма Д’арси

Источник: Bloomberg


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