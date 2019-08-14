Domino’s Pizza начинает доставлять пиццу в США с помощью кастомных электровелосипедов Rad Power Bikes стоимостью $1499

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Компания Domino’s Pizza известна творческим подходом к доставке своей пиццы — ее доставляют с помощью колесных роботов разных моделей, летающих дронов и даже беспилотных автомобилей. Однако новый проект сети ресторанов более приземлен, но не менее полезен — в сотрудничестве с компанией Rad Power Bikes сеть запускает национальную доставку на основе электрических велосипедов.

Модель электровелосипеда ​RadCity Step-Thru стоимостью $1,499 была специально доработана под требования Domino’s Pizza. Она содержит электродвигатель мощностью 750 Вт (40 нм) для ассистирования педалированию, который помогает разгоняться до 32 км/ч (20 миль/ч).

Заряда батарей (48V/14Ah, 672 Втч) хватает на 40-65 км (25-40 миль), так что курьер сможет выполнить несколько заказов до момента разрядки, которая продлится 5-6 часов. Заказы можно размещать на переднем и заднем багажнике, при этом один электровелосипед способен одновременно перевозить до 12 больших пицц.

Электровелосипеды Rad Power уже тестировались в Хьюстоне, Майами и Нью-Йорке, до конца года компания предоставит сотни таких же средств передвижения курьерам в Балтиморе, Хьюстоне, Майами и Солт-Лейк-Сити. Среди основных преимуществ е-байков в компании называют возможность движения даже в условиях пробок и подъемов, отсутствие проблем с парковкой, а также большую экологичность по сравнению с автомобилями.

Напомним, что недавно клиенты Domino’s Pizza жаловались, что в реальности пицца выглядит не так хорошо, как в рекламе. В ответ сеть поставила камеры видеонаблюдения и подключила машинное обучение, чтобы исправить ситуацию.

Источник: Engadget