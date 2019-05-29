Клиенты Domino’s Pizza жаловались, что в реальности пицца выглядит не так хорошо, как в рекламе. Сеть поставила камеры видеонаблюдения и подключила машинное обучение, чтобы исправить ситуацию

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Сеть пиццерий Domino’s Pizza натренировала алгоритм с машинным обучением на пиццах, чтобы научить его оценивать качество посредством камеры. Соответствующий сервис под названием DOM Pizza Checker дебютировал в Австралии и Новой Зеландии. С его помощью франчайзи Domino’s Pizza в этих странах смогут в считанные секунды выполнять цифровую проверку соотношения ингредиентов, соблюдении правильного температурного режима и других ключевых аспектов приготовления хорошей пиццы с помощью камеры видеонаблюдения, закрепленной над столом для готовки.

Ирония заключается в том, что эта цифровая технология оценки качества является ответом Domino’s Pizza на массовые жалобы клиентов на несоответствие того, как та или иная пицца выглядит в рекламе и в реальности. В конечном итоге сервис DOM Pizza Checker позволит клиентам видеть то, что они заказывают до того, как блюдо покинет пределы кухни.

По словам генерального директора Domino в Австралии Ника Найта, клиенты даже смогут проверять качество своей пиццы из дома через приложение DOM.

«Позже в этом году мы запустим еще несколько функций, включая возможность получать фото готовящейся пиццы в реальном времени. В рамках этой услуги клиенты также смогут получать уведомления о переделывании заказа в случае непрохождения наших строгих требований качества».

Если этот спорный эксперимент удастся и качество пиццы Domino действительно улучшится, то инициатива распространиться и на другие страны присутствия сети.

Источник: thetakeout.com