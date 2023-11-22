Новости Технологии 22.11.2023 в 16:10 comment views icon

Дослідники знайшли спосіб обійти захист відбитком пальця Windows Hello від Microsoft

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Юрій Орос

Автор новин

Дослідники знайшли спосіб обійти захист відбитком пальця Windows Hello від Microsoft

Аутентификацию по отпечатку пальца Windows Hello удалось обойти на ноутбуках Dell, Lenovo и даже Microsoft. Исследователи безопасности Blackwing Intelligence обнаружили многочисленные уязвимости в трех основных датчиках отпечатков пальцев, которые встраиваются в ноутбуки и широко используются компаниями для защиты информации.

Подразделение Microsoft по наступательным исследованиям и инженерии безопасности (MORSE) обратилось к Blackwing Intelligence с просьбой оценить безопасность датчиков отпечатков пальцев, и исследователи представили свои выводы в презентации на конференции Microsoft BlueHat, которая проходила в октябре. Объектами исследований были сенсоры отпечатков Goodix, Synaptics и ELAN. Для обхода создали USB-устройство, которое может совершить атаку MitM (man-in-the-middle, человек посередине). Такая атака может обеспечить доступ к украденному ноутбуку или даже к устройству, которое осталось без присмотра, передает The Verge.

Dell Inspiron 15, Lenovo ThinkPad T14 и Microsoft Surface Pro X стали жертвами атак на сканеры отпечатков пальцев, что позволило исследователям обойти защиту Windows Hello, если кто-то ранее на них использовал аутентификацию по отпечаткам пальцев. Исследователи Blackwing Intelligence провели реинжиниринг как программного, так и аппаратного обеспечения и выявили недостатки криптографической реализации в кастомном TLS (криптографический протокол) на датчике Synaptics. Сложный процесс обхода Windows Hello также включал декодирование и повторную реализацию проприетарных протоколов.

Это не первый случай, когда аутентификация Windows Hello на основе биометрических данных подводит. Microsoft была вынуждена исправить уязвимость обхода проверки подлинности Windows Hello в 2021 году после проверки концепции, предусматривавшей захват инфракрасного изображения жертвы, чтобы подделать функцию распознавания лица Windows Hello.

Полная запись конференции Microsoft BlueHat

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