Дослідження: Найпопулярніші смартфони в мережі магазинів Київстар — Samsung Galaxy А10S та Xiaomi Redmi 8 [інфографіка]





Мобільний оператор Київстар провів дослідження найпопулярніших смартфонів в фірмовій мережі магазинів. Уже кілька років поспіль лідерами продажів стають саме бюджетні смартфони. Понад 22% усіх купівель мобільних девайсів в ціновому діапазоні 3-4 тис. грн.

На Xiaomi припадає 43% продажів, а Samsung обирають у 28% випадків. Обидва бренди складають більшу частину смартфонів, які купують. Серед телефонів у високому ціновому сегменті найбільш популярною є модель Apple iPhone 11. Всього ж в магазинах Київстар продається близько 218 тис. смарфтонів на рік.

Незважаючи на активний розвиток ринку смартфонів, доволі популярними все ще залишаються телефони із кнопковою клавіатурою. Вони займають 17% від загальних продажів, а найбільш популярним брендом є Nokia (обирають у 42% випадків).

Пік продажів смартфонів зазвичай припадає на липень – серпень та новорічні свята. Також Київстар регулярно запускає акції, завдяки яким абоненти не тільки могли придбати смартфони за привабливими цінами, але й отримати подарунки та бонуси. Так, в 2020 році абонентам на бонусний рахунок повернули кешбек від купівлі смартфонів розміром понад 15 млн грн., а близько 20 тис. покупців отримали змогу три місяці безоплатно дивитись онлайн-телебачення «Київстар ТБ».

Окрім купівлі нових смартфонів, абоненти активно користуються послугою trade-in, за умовами якої можна обміняти застарілий телефон на більш сучасну модель, оплативши різницю їхньої вартості. У середньому така доплата становить 4000 грн. Частіше за все на обмін віддають телефони Xiaomi 6A та Xiaomi 7, а також Samsung J3 2016 міняють, як правило, на Samsung серії А (A315, A515, A115). Найбільшим попитом ця послуга користується у жителів Одеси, Кривого Рогу, Києва, Дніпра та Харкова.

Джерело: Київстар