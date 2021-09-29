



Восени 2021 року половина відкритих позицій на ІТ-ринку України передбачає віддалений режим роботи, тоді як наприкінці 2019 року таких пропозицій було близько 20%. Переважно шукають ремоут-спеціалістів із комерційним досвідом понад 3 роки, а найбільше віддалених пропозицій — для Front-end, QA та Java-фахівців. Про це йдеться у дослідженні українського ринку ремоут-спеціалістів, проведеному компанією GlobalLogic.

За даними DOU, на початку вересня 2021 року понад 50% пропозицій для IT-спеціалістів передбачали віддалений формат роботи. При чому для фахівців з комерційним досвідом менше одного року віддалену роботу передбачала лише третина вакансій, тоді як для middle та senior-фахівців частка ремоут-пропозицій була більша та становила 57% та 63% відповідно.

Більшість відкритих позицій на ринку – для QA, Front-end та Java-спеціалістів. Загалом це близько 30% від всіх позицій на ринку. При цьому долучитись до проєктів без потреби бути в офісі пропонується у 6 з 10 відкритих позицій для тестувальників, Front-end- й Java-розробників, а також React Native й .NET-спеціалістів.

“Можливостей знайти цікавий проєкт стає дедалі більше, адже немає необхідності відвідувати фізичний офіс для виконання проєктних задач. За рік до компанії GlobalLogic долучились понад 500 спеціалістів із 28 міст України, які беруть участь у проєктах виключно віддалено. При цьому понад 50% інженерів, які прийшли до нас на позицію Manual QA, .NET та С++ розробників, мають до 2 років досвіду на реальних проєктах”, – коментує Юлія Шмуля, директорка з рекрутингу в GlobalLogic.

Кожен третій інженер, який долучився до GlobalLogic за останній рік, має від 2 до 8 років комерційного досвіду, а близько 5% спеціалістів компанії – понад 15 років в ІТ. Всього за останній рік до компанії долучилися понад 1500 нових спеціалістів. Найбільш популярними напрямами серед нових фахівців стали Manual QA, Java, JavaScript та C++. Для дослідження компанія використовувала внутрішню статистику і дані з відкритих джерел, таких як BRDO, DOU та інші.

Наразі тільки вчора ми розповідали, як саме українські IT-спеціалісти шукають роботу — на перших місцях за ефективністю йдуть рекомендації, LinkedIn та Djinni, а моніторингом зарплат та вакансій займаються навіть ті, у кого є постійна робота, тому що більше ніж половина готові перейти на нову роботу, якщо їм запропонують кращі умови.

Джерело: GlobalLogic