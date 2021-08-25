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Доступны результаты процессора Core i7-12700 в тесте Geekbench

Доступны результаты процессора Core i7-12700 в тесте Geekbench

Доступны результаты процессора Core i7-12700 в тесте Geekbench


С приближением анонса будущей десктопной платформы Intel LGA1700 с процессорами Alder Lake-S, случается все больше утечек, раскрывающих характеристики и потенциальные возможности ожидаемых чипов.

Так совсем недавно в базе данных Geekbench появилась запись с результатами тестов  процессора Core i7-12700. В этом случае речь идет о чипе с заблокированным множителем и ожидаемым TDP в 65 Вт, который оснащен восемью производительными ядрами с поддержкой Hyper-Threading и четырьмя дополнительными экономичными вычислителями.

Доступны результаты процессора Core i7-12700 в тесте Geekbench

Geekbench 5.4.1 регистрирует 1595 баллов в однопоточном режиме и 10 170 баллов – в многопоточном. Если опираться на эти данные, то производительность Core i7-12700 должна быть близка к таковой для Ryzen 7 5800X. Процессор AMD имеет преимущество в 4,8% в однопоточном режиме и ~2% в однопотоке.

Доступны результаты процессора Core i7-12700 в тесте Geekbench
Источник: VideoCardz

Как видим в таблице, Core i7-12700 даже несколько уступил в однопоточном режиме Core i7-11700, но на 15% улучшил показатели предшественника – Core i7-11700 – в многопоточных задачах.

К полученным результатам все же стоит относиться со здоровым скептицизмом. Судя по всему, приложение Geekbench еще не вполне корректно работает с чипами Alder Lake-S. По крайней мере, утилита в принципе не распознает наличие энергоэффективных ядер Gracemont. Мы далеки от мысли, что Core i7-12700 довольствуется лишь функциональной формулой 8/16, хотя и такую конфигурацию пока нельзя полностью исключать. Также не отображаются данные об используемой материнской плате, потому представленные результаты воспринимаются лишь как оценочные, но все же представляющие определенный интерес.

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