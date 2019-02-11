DOU.UA опубликовал актуальный «Топ-50 ІТ-компаний Украины», который -показал заметный рост и преодоление «6000-ой отметки» сразу двумя компаниями

Профильное издание DOU.UA опубликовало очередной рейтинг топ-50 крупнейших IT-компаний Украины. За последние два года количество специалистов в топ-50 крупнейших IT-компаний выросло более чем на треть — с 43 тыс. до 58 тыс., при этом сразу две компании пересекли порог «6000 специалистов», а еще обновилась тройка лидеров рейтинга.,

С июля по январь 2018 года количество специалистов возросло на 4731 человек (11,6%) в топ-25 и 5797 человек (11%) в топ-50 по сравнению с первым полугодием 2018 года. Интересно, что темпы роста Топ-25 стали рекордными за последние пять лет.

Судя по годовым показателям, в 2018 году количество специалистов в топ-25 выросло на 18% по сравнению с 2017 годом. Более активный рост наблюдался только в 2012 и 2013 годах (19% и 24% соответственно). Рост «большой пятерки» за второе полугодие 2018 года составил 12% (2573 специалиста). Всего в Топ-5 работает 23 865 специалистов, что составляет 41% от общего количества топ-50.

За первое полугодие 2018 года лидер рейтинга EPAM вырос на 900 специалистов и пересек отметку в «6000 специалистов» (при этом за полный год компания выросла на 1100 специалистов). Сама компания связывает это с глобальным ростом доли проектов цифровых преобразований и комплексных решений, на которых специализируются украинские офисы и, как следствие, увеличением количества рабочих мест. Топ-3 IT-специализаций среди специалистов, с которыми EPAM начала сотрудничать в 2018 году, стали Java/BigData, Cloud/DevOps и TestAutomation.

На втором месте — SoftServe, которая стала лидером по росту. За последние полгода компания начала сотрудничество с 954 специалистами. По результатам 2018 года в SoftServe работает 1470 специалистов, и она стала вторым «6-тысячником» рейтинга.

GlobalLogic также продемонстрировал заметный рост в 2018 году, в результате чего компания стала третьей крупнейшей IT-компанией в Украине. За второе полугодие численность работников GlobalLogic выросла на 532 специалиста, а всего за год — почти на 800 специалистов. Интересно, что за последние полгода компания в Киеве пересекла отметку в 2000 специалистов, во Львове — 1000 человек, в Харькове — вплотную приблизилась к цифре в 900 инженеров. Новые специалисты — это преимущественно разработчики на Java, JS (React framework), C++, а также специалисты Java QA Automation и DevOps.

На четвертом месте — Luxoft, за прошлый год количество специалистов здесь осталось без изменений. Напомним, что в январе DXC Technology купил Luxoft за $2 млрд. Последние отмечают, что в компании делают акцент на специалистах с высоким уровнем квалификации, а не берут количеством, поскольку сфокусированы на разработке решений для клиентов вместо классического аутсорсинга. Отсутствие роста не связано с соглашением с DXC, и компания работает в обычном режиме. Соглашение с DXC открывает для Luxoft заметно большие возможности в контексте новых проектов и направлений бизнеса, в том числе для Украины, как для крупнейшего центра разработки в компании.

Ciklum замыкает пятерку лидеров — по результатам 2018 года компания выросла на 407 специалистов и это рекордный рост для Ciklum за всю историю рейтингов топ-50 (топ-25 в прошлом). За второе полугодие абсолютные приросты «более 200 человек» также показали еще семь компаний: SoftServe (954 специалиста), EPAM (900) GlobalLogic (532), Ring Ukraine (350), Nexteum (230), Intellias и ZONE3000 (по 200).

Полную версию рейтинга Топ-50 ІТ-компаний Украины можно почитать по следующей ссылке.

Ранее мы публиковали рейтинг ТОП-50 крупнейших IT-компаний Украины за первое полугодие 2018 года.

Источник: DOU.UA