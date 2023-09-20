«Довбуш» собрал в прокате более 43 млн грн. и стал самым кассовым украинским игровым фильмом года

Украинский исторический экшен «Довбуш» после четвертого прокатного уикенда продемонстрировал общий результат кассовых сборов 43 141 437 грн. На картину о борьбе украинцев с поработителями было продано 304 318 билетов.

Благодаря такому бокс-офису «Довбуш» стал самым кассовым украинским игровым фильмом года. При этом прокат еще продолжается, так что со временем показатели еще улучшатся.

Напомним, «Довбуш» ─ это приключенческо-исторический экшн, рассказывающий об освободительном движении и борьбе с поработителями. Действие фильма проходит в Карпатах в начале 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой — к справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть, рассказывает этот фильм.

Все желающие еще могут присоединиться к просмотру истории о братьях Довбушах на больших экранах. Также предлагаем ознакомиться с рецензией на фильм «Довбуш».

Источник: Держкіно