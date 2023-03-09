Дроп-тест Samsung Galaxy S23 Ultra и Apple iPhone 14 Pro Max – смартфоны быстро покрываются трещинами

На YouTube-канале PhoneBuff провели традиционный краш-тест, сравнив актуальные флагманы Samsung и Apple. Как всегда, такие тесты проводят с помощью робота-манипулятора, для независимости от действий человека.

По мнению авторов теста и GadgetTendency, устройства выдержали все испытания примерно одинаково. Можно сказать, что одинаково плохо, так как любое падение приводило к повреждению стекла спереди или сзади. При этом у iPhone и Galaxy совершенно разные защитные стёкла, но всё же это стёкла. Тест показывает, что даже падения с небольшой высоты может быть достаточно, чтобы очень сильно повредить стекло.

Хотя авторы утверждают, что результаты примерно одинаковые, Samsung субъективно выглядит лучше после «пытки». В результате первого падения Samsung S23 повредился минимально, в то время как iPhone 14 Pro Max сразу же покрылся сетью трещин. А «благодаря» выступающему над рамкой объектива стеклу камеры повредилось и оно. У Samsung рамка несколько выше стекла, потому в самом начале этого не произошло. А в результате последней попытки от iPhone и вовсе отлетали стеклянные осколки.

Для сравнения с флагманами 2022-2023 года, цена которых превышает $1000, предлагаем дроп-тесты относительно старого бюджетного стеклянного смартфона Redmi Note 8. Первый ролик демонстрирует падения на асфальтное покрытие в ситуации, приближенной к реальной.

Второй – «полеты» с высоты, значительно превышающей человеческий рост. Только во втором Note 8 смог сравниться по степени повреждения с актуальными топовыми смартфонами. Впрочем, камера в нем примерно также уязвима, как и у Phone 14 Pro Max. Автор новости сам неоднократно ронял его «брата» 8T на твердые поверхности в течение нескольких лет, что ни разу не привело к появлению трещин.

Из простых роликов можно сделать сразу несколько выводов. Первый из них – стекло в качестве материала корпусов смартфонов навряд ли стало прочнее за годы, посвященные разработке его новых вариантов. Также стремление к минимальной толщине телефонов навряд ли ведет к повышению их ударостойкости. Более того, бюджетный аппарат, создатели которого явно не ставили перед собой цели добиться минимальной толщины за счет стенок и покрытия корпуса, может «дать фору» флагманам.

Естественно, топовые смартфоны разрабатываются не для того, чтобы их бросали на пол – эстетике, производительности и возможностям в них явно отдается большее предпочтение. Также следует учесть, что повседневные падения телефонов обычно происходят в более щадящих условиях, чем в тестах – шанс получить трещины в них меньше.