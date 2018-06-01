«ДТЭК» запустил в Киеве сеть скоростных зарядок для электромобилей STRUM

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Украинская энергетическая компания «ДТЭК» Рината Ахметова запустила сеть скоростных зарядных станций для электромобилей под брендом STRUM. Среднее время зарядки электромобиля на этих станциях составит 25-50 минут в зависимости от технических характеристик и состояния батареи электромобиля.

Первые 8 станций STRUM уже начали работу в Киеве в тестовом режиме. Электрозаправки располагаются на паркингах крупнейших торговых и бизнес-центров столицы, а также на АЗК одной из украинских сетей. До конца июня текущего года сеть расширится до 10 скоростных станций (карта доступна по ссылке):

ЦУМ, ул. Крещатик, 38, подземный паркинг (минус первый этаж). БЦ 101 Tower, ул. Льва Толстого, 57, третий ярус паркинга. БЦ IQ, ул. Болсуновская, 13-15, подземный паркинг (минус первый этаж). ТРЦ Проспект (гипермаркет АШАН), ул. Гната Хоткевича 1В, открытый паркинг. ТРЦ Домосфера, Столичное шоссе, 101, открытая парковка. ТРЦ Магелан, пр-т Академика Глушкова 13В, открытая парковка. ТРЦ РайОN, ул. Николая Лаврухина, 4, третий ярус паркинга. БЦ Astarta, ул. Ярославская, 58, паркинг, въезд со стороны ул. Нижний Вал. Один из столичных АЗК (открытие до конца июня). Один из столичных ТЦ (открытие до конца июня).

В дальнейших планах ДТЭК – инсталлировать скоростные зарядки на трассах, соединяющих Киев с крупнейшими городами Украины. Таким образом владельцы электромобилей получат возможность совершать поездки на длинные расстояния без продолжительных остановок.

Станции STRUM мощностью 50 кВт дают возможность зарядить электромобиль в разы быстрее, чем от обычной розетки или маломощных станций переменного тока предыдущих поколений. В среднем 15-20-минутная зарядка авто обеспечит около 50-100 км пробега. Используемое оборудование производства компании ABB имеет 21 европейский сертификат качества, что гарантирует не только скорость, но и безопасность процесса зарядки.

«Создание солнечных и ветровых станций, электрозарядной инфраструктуры, розничных энергоэффективных продуктов – это примеры конкретных действий ДТЭК по развитию новой энергетики Украины. Сегодня энергетика становится источником инновационных, цифровых технологий для других сфер экономики. Она повышает уровень комфорта жизни людей, развивая бытовые сервисы энергоменеджмента. Наконец, новая энергетика играет решающую роль в декарбонизации – повышении экологичности стран и городов. Это совпадает с ориентирами, которые определил для себя ДТЭК в своей долгосрочной стратегии. Сегодня мы создаем собственные решения и кооперируемся с ведущими мировыми компаниями, чтобы внедрять в Украине энергетические проекты нового поколения», – отметил заместитель директора по стратегии и развитию бизнеса ДТЭК Александр Онищенко.

Для удобства пользования новыми станциями разработано мобильное приложение STRUM Charging, которое основано на диджитал-решениях европейских разработчиков и аналогично приложениям, используемым в 15 странах мира на 9 000 электрозарядок. STRUM Charging уже доступен для скачивания в PlayMarket (Android) и App Store (iOS).

Отметим, что услуга по зарядке электромобилей измеряется в киловатт-часах, стоимость которого составляет 8 грн. При зарядке на портах переменного тока (розетка Type 2 мощностью 22 кВт) пользователю автоматически возвращается 50% потребленного объема обратно на баланс, таким образом, при зарядке на Type 2 каждый киловатт-час обходится в 4 грн.

После регистрации на портале strum.dtek.com или в приложении STRUM Charging необходимо пополнить баланс картой Visa/MasterCard любого банка. Сумма пополнения от 5 до 500 кВтч, однако для начала зарядной сессии на счету должно быть не менее 25 кВтч. Средства хранятся в киловатт-часах и защищены от дальнейшего изменения стоимости, в случае прерывания зарядки неиспользованный объем продолжает храниться на вашем счете.

Источник: ДТЭК, Strum