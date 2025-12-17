Новости Технологии 17.12.2025 comment views icon

Два двойных башенных кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 снизили температуру на 35°C — новый мод TrashBench

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench

Известный ютубер создал еще один «безбашенный» мод с помощью башенных кулеров. NVIDIA RTX 2060, на которую это снарядили, не пострадала — наоборот, стала холоднее в работе.

TrashBench снова развеселил ценителей модинга по принципу «потому что могу». Эта видеокарта вряд ли впишется в любой компьютерный корпус, однако ее система охлаждения работает отлично. ASUS DUAL GeForce RTX 2060 обычно может достичь 74°C на GPU и 92°C на горячей точке за 10 минут запуска теста Unigine Heaven, и она стала на треть холоднее.

Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench

Видео начинается с простых изменений на задней панели видеокарты. Добавление небольших радиаторов к ней немного снижает температуру до 73°C и 90°C, соответственно. Снятие задней панели меняет результат на 69°C и 91°C для горячей зоны. Далее экспериментатор тестирует конфигурацию с голой печатной платой, дополнительными радиаторами и вентилятором, что позволяет снизить температуры до 64°C и 82°C. Обычный боковой вентилятор также помогает, температура падает до 61°C и 78°C.

Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench

Но наилучший эффект дали два двойных башенных воздушных кулера процессора, установленных с обеих сторон видеокарты. С одним температура NVIDIA RTX 2060 упала до 47°C и 61°C, а с двумя она достигла 43°C на ядре и 57°C в горячей точке. Температура окружающей среды в это время составляла 27°C (довольно жарко).

Как можно понять, эксперимент не предназначен для реальной эксплуатации такой системы охлаждения. Он показывает, сколько тепла можно отвести от видеокарты по сравнению со штатными кулерами.

Спецпроекты
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати

Источник: VideoCardz

Популярные новости

arrow left
arrow right
Cooler Master приносит извинения: техподдержка посоветовала пользователю разобрать кабель 12V 2×6, который не работал с RTX 5070 Ti
Огромный мод The Witcher 3 содержит 5750 исправлений игры и почти весь вырезанный контент
25 лет назад Microsoft представила DirectX 8 — программируемые шейдеры в корне изменили игры
Кажется, через нее курили: ютубер восстановил видеокарту Asus GeForce 9800 GT, забитую смолами и табаком
GPU Xe3 в процессорах Intel Panther Lake показали производительность как у мобильной RTX 3050 Ti, — Geekbench
Доступный 3D V-Cache для AM5: AMD Ryzen 5 7500X3D замечен в магазине
Дефицит памяти: карты microSD большой емкости исчезли в Японии
Папин помощник: мальчик разломал 50 SSD стоимостью $3800, но на этом история не закончилась
ASUS приостановила поставки RTX 5090 за $4000 из-за "проблемы качества"
Intel опять за своё: Core Ultra X7 358H на 15% медленнее Core Ultra 7 265H в предварительном тесте
Производитель отказал в возврате средств за RTX 5070 Ti из-за "повреждения платы", о котором владелец не подозревал
Intel готовит удар AMD: Core Ultra 400K с 144 МБ кэша bLLC и Ultra 9 386H, опережающий топовые Ryzen AI
Kingston и SK Hynix призывают поторопиться с апгрейдом RAM или SSD — кризис продлится до 2028 года
Стартовали продажи SSD Biwin CL100 в формате карты памяти — скорость чтения до 3700 МБ/с по цене $310 за 2 ТБ
AMD выпустила FSR Redstone: новая генерация кадров, регенерация лучей и масштабирование для Radeon RX 9000
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
Пошлина бьет по сборщикам ПК: американцу насчитали $684 за посылку с ретро-деталями на $355
BIOS ASUS RTX 5090 с потреблением 800 Вт пригоден для других видеокарт
OCuLink в каждый ПК: Minisforum выпустила карту расширения с разъемом для внешних видеокарт
Слышали о видеокарте AMD BC250? На майнинговом монстре на базе PlayStation 5 запустили GTA 5 и Cyberpunk 2077
NVIDIA заменила сломанную видеокарту за $10 000, которую показал ютубер — тем временем в Китае появились нужные запчасти за $25
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить