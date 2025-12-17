Два двойных башенных кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 снизили температуру на 35°C — новый мод TrashBench

Известный ютубер создал еще один «безбашенный» мод с помощью башенных кулеров. NVIDIA RTX 2060, на которую это снарядили, не пострадала — наоборот, стала холоднее в работе.

TrashBench снова развеселил ценителей модинга по принципу «потому что могу». Эта видеокарта вряд ли впишется в любой компьютерный корпус, однако ее система охлаждения работает отлично. ASUS DUAL GeForce RTX 2060 обычно может достичь 74°C на GPU и 92°C на горячей точке за 10 минут запуска теста Unigine Heaven, и она стала на треть холоднее.

Видео начинается с простых изменений на задней панели видеокарты. Добавление небольших радиаторов к ней немного снижает температуру до 73°C и 90°C, соответственно. Снятие задней панели меняет результат на 69°C и 91°C для горячей зоны. Далее экспериментатор тестирует конфигурацию с голой печатной платой, дополнительными радиаторами и вентилятором, что позволяет снизить температуры до 64°C и 82°C. Обычный боковой вентилятор также помогает, температура падает до 61°C и 78°C.

Но наилучший эффект дали два двойных башенных воздушных кулера процессора, установленных с обеих сторон видеокарты. С одним температура NVIDIA RTX 2060 упала до 47°C и 61°C, а с двумя она достигла 43°C на ядре и 57°C в горячей точке. Температура окружающей среды в это время составляла 27°C (довольно жарко).

Как можно понять, эксперимент не предназначен для реальной эксплуатации такой системы охлаждения. Он показывает, сколько тепла можно отвести от видеокарты по сравнению со штатными кулерами.

