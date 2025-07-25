Новости Игры 25.07.2025 comment views icon

Ubisoft раскрыла планы на Assassin’s Creed Shadows — DLC 16 сентября, New Game Plus и новые ранги

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Ubisoft раскрыла планы на Assassin’s Creed Shadows — DLC 16 сентября, New Game Plus и новые ранги

Ubisoft решила, что в дальнейшем будет делать с Assassin’s Creed Shadows — и одним из важных пунктов стало первое большое дополнение к Assassin’s Creed Shadows — Claws of Awaji.

В дополнении появится новый регион — остров Авадзи, а также новая сюжетная линия. Она продолжит историю основной кампании для тех, кто уже дошел до финальных титров. В частности речь идет о сюжетной арке для героев Наоэ и Ясуке. Кроме этого игроки получат новое снаряжение, способности, костюмы и врагов.

Релиз дополнения, которое займет не менее 10 часов, запланирован на 16 сентября. Наверняка от его длительности режиссер Dying Light снова начнет насмехаться. Claws of Awaji будет платным, но те, кто оформил предзаказ игры, получат его бесплатно. Ниже показан тизер к DLC, но пока что полноценного трейлера нет.

Параллельно Ubisoft опубликовала летнюю дорожную карту обновлений Shadows. Она включает еще два крупных патча до релиза DLC, первое из которых выйдет через несколько дней — 29 июля. В нем появится режим New Game+ и увеличен максимальный уровень персонажа с 60 до 80. Кроме этого, пользователи смогут улучшать ранги Знаний до 9 и 10 уровня. Разработчики не забыли и об обновлении для тайников, в частности новый уровень улучшения Кузницы Хейдзи.

В тот же день запустится третий «Проект Анимус» — система еженедельных миссий с бесплатными вознаграждениями. В нем будут новые ресурсы, данные и эксклюзивные косметические бонусы на тему Анимуса. Ubisoft отметила, что предыдущие две кампании можно завершить позже или сразу перейти к новой.

New Game+ станет доступным после завершения последней сюжетной миссии. Игру можно будет пройти заново с начала или с момента, когда Наоэ получает хранилище. Все основные сюжетные события, карта и доска целей будут сброшены, но игроки сохранят уровень персонажа, снаряжение, навыки и все улучшения базы. За повторное прохождение фанаты получат от Ubisoft уникальные награды от Ubisoft.

Еще одно обновление, запланированное на начало сентября, сфокусируется на повышении комфорта игры. Патч добавит перемотку времени суток, лучшее развеивание тумана на карте после синхронизации и новые уровни улучшения снаряжения — вплоть до легендарного. Еще сделают акцент на неограниченной частоте кадров в кат-сценах на ПК. Кроме того, ожидаются исправления стабильности и дополнительные удобства, о которых давно просили фанаты серии.

Больше подробностей об Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji станет известно 12 августа во время AMA-сессии Ubisoft на Reddit. Предыдущее большое обновление добавило сюжетную миссию, истории персонажей и кучу фиксов.

Источник: Ubisoft

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