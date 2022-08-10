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Две выпускницы КПИ запустили в Украине издательство OLEAN, которое занимается исключительно электронными книгами

Две выпускницы КПИ запустили в Украине издательство OLEAN, которое занимается исключительно электронными книгами

Издание «Детектор медиа» рассказало о новом украинском проекте OLEAN. Это издательство электронных книг, которое запустили выпускницы кафедры «Издательское дело и редактирование» КПИ Елена Новицкая и Анна Свиридюк.
Команда проекта рассказала, что идея возникла как ответ на рост интереса общества к украинскому контенту.

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«Сегодня увеличивается доля украиноязычного контента на YouTube, наблюдается тенденция отмены всего российского. Мы решили присоединиться к культурному фронту и создавать книги на украинском языке. Считаем, что книг на украинском должно быть больше и для этого начали свое дело.

Вместе с тем мы заметили, что на украинском рынке преобладают переводы деловой литературы с английского языка, а вот испанские, мексиканские, польские, французские, китайские авторы, по нашему мнению, несправедливо обделены вниманием», — рассказали соучредители OLEAN.

Запустить издательство именно электронных книг решили потому, что это дешевле, чем печать бумажных, а также потому, что хотят сделать украиноязычные издания доступными за рубежом.

«У нас нет затрат на печать, что оказывает существенное влияние на себестоимость книги и, соответственно, цену. Во-вторых, находящиеся за рубежом украинцы ограничены в доступе к печатным книгам, поэтому электронные версии могут стать для них хорошей альтернативой.

В-третьих, актуален и экологический вопрос. Электронные издания – это способ обогатиться внутрь без необходимости вырубать деревья.

Наше исследование целевой аудитории показало, что к электронным книгам сегодня относятся как к более дешевому, а то и вовсе бесплатному приложению к бумажной книге.

Сейчас мы являемся первым издательством в Украине, чья бизнес-модель построена на издании исключительно электронных книг», — отметили в OLEAN.

Соучредительница и главная редактор издательства Елена Новицкая, знающая семь языков, лично ищет и общается с авторами из разных стран, чтобы открыть для украинского читателя новые имена. В частности, продолжаются переговоры с несколькими польскими и мексиканскими авторами.

Две выпускницы КПИ запустили в Украине издательство OLEAN, которое занимается исключительно электронными книгами

Издательство планирует сосредоточиться на тематике предпринимательства, бизнеса, социального взаимодействия и психологии, архитектуры и недвижимости, образования и культуры и т.д. В планах OLEAN – издать пять книг до конца текущего года.

Источник: «Детектор медиа», OLEAN


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