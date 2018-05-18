DxOMark: камера середнячка ASUS ZenFone 5 набрала 90 баллов и обеспечивает результат, сопоставимый с флагманскими смартфонами

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Эксперты DxOMark протестировали камеру недавно представленного смартфона ASUS ZenFone 5. Несмотря на то, что эта модель является решением среднего уровня, камера продемонстрировала в тестах результаты, сопоставимые с флагманскими смартфонами.

Камера ASUS ZenFone 5 получила общий балл 90. При этом в тестах на качество изображений камере был присвоен результат 93 балла, а при оценке качества видео – 86 баллов.

Специалисты DxOMark отметили, что при съёмке в условиях дневного освещения камера обеспечивает отличный результат при съёмке фотографий. Она передаёт достаточно деталей и демонстрирует хороший динамический диапазон. Общее качество фотографий, сделанных при дневном освещении, сопоставимо с результатами более дорогих моделей. Однако при съёмке в условиях слабого освещения существенно увеличивается количество шумов и ухудшается детализация снимков. Вместе с тем, автоматическая фокусировка срабатывает также хорошо, как и при дневном освещении, а экспозиция и цветопередача в большинстве случаев являются точными.

Что касается возможностей записи видео, то с этой задачей ASUS ZenFone 5 справляется немного хуже из-за потери детализации. Тем не менее, этот смартфон демонстрирует лучший результат в своём ценовом диапазоне. Он обеспечивает хорошую стабилизацию, точный баланс белого (даже при съёмке внутри помещений) и точную экспозицию.

Источник: gsmarena