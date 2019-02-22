DxOMark оценили Samsung Galaxy S10+: основная камера не хуже, чем у Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro, а фронтальная – лучшая из всех протестированных

Авторитетный ресурс DxOMark провёл тестирование камеры смартфона Samsung Galaxy S10+ и высоко отметил возможности этого устройства. Аппарат разделил пальму первенства с устройствами Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro.

Напомним, смартфон Samsung Galaxy S10+ оснащён тройной основной камерой на задней панели. Она включает следующие блоки:

Основной с разрешением 12 Мп (Dual Pixel автофокус, оптическая система стабилизации изображения, диафрагма F1.5 / F2.4, угол обзора 77 градусов);

Теле-камера с разрешением 12 Мп (фазовый автофокус, оптическая система стабилизации изображения, диафрагма F2.4, угол обзора 45 градусов);

Сверхширокоугольная камера 16 Мп (фиксированный фокус, диафрагма F2.2, угол обзора 123 градусов).

Как заверяет производитель, новая камера обеспечивает высокое качество съёмки профессионального уровня. И эксперты DxOMark подтвердили, что с качеством съёмки у новинки действительно всё в порядке. По результатам проведённых тестов камера смартфона Samsung Galaxy S10+ получила общий балл 109. При этом съёмка фотографий оценена на 114 баллов, а запись видео – на 97 баллов. Отметим, точно такие же баллы набрал и смартфон Huawei Mate 20 Pro в одном из предыдущих тестов.

Специалисты DxOMark высоко оценили способности камеры Samsung Galaxy S10+ при определении экспозиции и баланса белого. Похвалы также удостоились точная цветопередача, хороший динамический диапазон, хорошая детализация при оптическом увеличении, низкий уровень шумов при съёмке в условиях слабого освещения и реалистичный эффект боке. Вместе с тем, некоторые аспекты работы вызвали нарекания экспертов. В основном, это касается размытия мелких деталей и потери детализации в некоторых сценариях съёмки, снижения резкости по краям кадра и появления шумов в сценах избыточной освещённости.

Что касается съёмки видео, то в большинстве сцен камера обеспечивает хорошую цветопередачу и низкий уровень шумов. Но при съёмке в условиях слабой освещённости снижается насыщенность цветов. В то же время при съёмке в условиях яркого освещения в некоторых случаях проявляются шумы.

С недавних пор специалисты DxOMark начали оценивать и возможности фронтальных камер смартфонов. В Samsung Galaxy S10+ используется двойная фронтальная камера, она включает 10-мегапиксельный (Dual Pixel автофокус, диафрагма F1.9, угол обзора 80 градусов) и 8-мегапиксельный (фиксированный фокус, диафрагма F2.2, угол обзора 90 градусов) модули. Как отмечают в DxOMark, у смартфона Samsung Galaxy S10+ — наилучшая из протестированных камер за всё время. Она набрала максимальное количество баллов в тестах на съёмку фотографий (101) и на запись видео (88). Общий балл также оказался максимальным для фронтальных камер – 96.

Источник: DxOMark 1, 2