Huawei Mate 20 Pro набрал 109 баллов в обзоре DxOMark и разделил первую строчку рейтинга с Huawei P20 Pro

Авторитетный ресурс DxOMark провёл тестирование камеры смартфона Huawei Mate 20 Pro и присудил пальму первенства этому устройству. Таким образом, смартфон Huawei Mate 20 Pro разделил первое место в рейтинге DxOMark с моделью Huawei P20 Pro, которая единолично занимала эту позицию с марта 2018 года. Хотя обе модели получили по 109 баллов, всё же средний балл по съёмке видео у Huawei P20 Pro оказался немного выше – 98 против 97.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro оснащён тройным модулем камеры с оптикой Leica. Камера включает основной 40-мегапиксельный модуль Quad Bayer с широкоугольным объективом с диафрагмой f/1.8. Сверхширокоугольный модуль комплектуется 20-мегапиксельным сенсором и объективом с разрешением f/2.2. Наконец, для оптического увеличения снимаемой сцены предназначены 8-мегапиксельный сенсор и телефото объектив (80 мм) с диафрагмой f/2.4. Все три сенсора снабжены фазовой и лазерной системами автоматической фокусировки.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro набрал 114 баллов при оценке его фотографических возможностей (такой же показатель и у Huawei P20 Pro) и 97 – при съёмке видео (98 баллов у Huawei P20 Pro). При этом новая модель хорошо проявила себя при определении экспозиции, передаче цветов, работе автофокуса и системы шумоподавления. Все эти плюсы касаются как съёмки фотографий, так и записи видео. Похвалы удостоилась возможность оптического увеличения изображения.

Вместе с тем, в процессе обзора были выявлены и некоторые недостатки в работе камеры. Например, иногда при съёмке в условиях сильной освещённости фотографии получались не самого лучшего качества или с розовым оттенком. При использовании режима боке теряются мелкие детали при передаче лица человека. Во время записи видео панорамирование камеры приводило к потере деталей на некоторых мелких текстурах. Кроме того, заметна тряска на видео, записанных внутри помещения.

Источник: gizmochina