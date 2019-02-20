Флагманы Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ представлены официально: улучшенный дисплей, тройная камера, двусторонняя беспроводная зарядка и цена от 29 999 грн

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В рамках специальной презентации компания Samsung официально анонсировала свой новый флагманский смартфон Galaxy S10. Новинка предлагается в нескольких модификациях. В этом материале м рассмотрим версии Galaxy S10 и Galaxy S10+.

Смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ оснащены изогнутыми дисплеями Dynamic AMOLED с точной цветопередачей. В случае Galaxy S10 применяется панель диагональю 6,1 дюйма с разрешением Quad HD+ (соотношение сторон 19:9 вместо 18,5:9 у Galaxy S9). Заявлена поддержка HDR10+ — впервые для экранов смартфонов. Поклонникам более крупных дисплеев предлагается модель Samsung Galaxy S10+ с 6,4-дюймовым экраном, но таким же разрешением Quad HD+.

Под дисплеем расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он пришёл на смену традиционному сенсору на задней панели. Новый ультразвуковой датчик, по заверениям производителя, является «наиболее совершенным» на рынке. Он более надёжен и устойчив к попыткам обмана, так как считывает трёхмерные образы кожи, а не двухмерные, как традиционные сенсоры отпечатков пальцев.

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В верхнем правом углу дисплея имеется отверстие (дисплей AMOLED Infinity-O), в котором разместилась фронтальная камера. В Samsung Galaxy S10 отверстие имеет круглую форму и содержит одиночный модуль камеры (10-мегапиксельный сенсор, Dual Pixel автофокус, диафрагма F1.9, угол обзора 80 градусов). В то же время в модели Galaxy S10+ отверстие имеет овальную форму и, соответственно, увеличенные размеры, зато предлагает уже двойной модуль камеры: 10-мегапиксельный (Dual Pixel автофокус, диафрагма F1.9, угол обзора 80 градусов) и 8-мегапиксельный (фиксированный фокус, диафрагма F2.2, угол обзора 90 градусов).

На задней панели смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ расположен тройной модуль камеры в горизонтальный ориентации, который дополнен двойной оптической системой стабилизации изображения. Модуль включает следующие блоки камеры:

Основной с разрешением 12 Мп (Dual Pixel автофокус, оптическая система стабилизации изображения, диафрагма F1.5 / F2.4, угол обзора 77 градусов);

Теле-камера с разрешением 12 Мп (фазовый автофокус, оптическая система стабилизации изображения, диафрагма F2.4, угол обзора 45 градусов);

Сверхширокоугольная камера 16 Мп (фиксированный фокус, диафрагма F2.2, угол обзора 123 градусов).

Как заверяет производитель, новая камера обеспечивает высокое качество съёмки профессионального уровня. Это обеспечивается за счёт стабилизации изображения и широкого набора интеллектуальных функций, которые помогают автоматически выбирать оптимальные параметры съёмки и могут выводить подсказки по улучшению композиции. И основная, и фронтальная камеры поддерживают запись видео в разрешении 4K. Кроме того, основная камера впервые для смартфонов способна вести запись с поддержкой стандарта HDR10+.

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Сердцами смартфонов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ стали системы-на-чипе Snapdragon 855 или Exynos 9820 (в зависимости от региона продаж). В базовой конфигурации предлагается 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Если этого покажется мало, ёмкость хранилища можно увеличить при помощи карты памяти на дополнительные 512 ГБ (слот гибридный). Для более требовательных пользователей доступна специальная версия Samsung Galaxy S10+ в керамическом корпусе с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти. Будет ещё и версия с хранилищем ёмкостью 1 ТБ, но, скорее всего, не на всех рынках.

Смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ оснащены аккумуляторами ёмкостью 3400 мАч и 4100 мАч, соответственно. При этом заявлена поддержка быстрой зарядки, быстрой беспроводной зарядки Fast Wireless Charging 2.0 и двусторонней беспроводной зарядки. Иными словами, от батареи смартфона беспроводным способом можно заряжать другие гаджеты с поддержкой стандарта Qi. Дополнительно сообщается о наличии модулей беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, модулей навигации GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou, стерео динамиков AKG с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-миллиметрового разъёма для подключения наушников и модуля USB Type-C. Модель Galaxy S10 имеет размеры 70,4×149,9×7,8 мм и массу 157 г, а версия Galaxy S10+ — 74,1×157,6×7,8 мм при массе 175 г (керамическая модификация – 198 г).

Из коробки на все смартфоны установлена новая фирменная оболочка One UI на базе операционной системы Android 9 Pie. В них реализованы различные функции искусственного интеллекта, призванные повысить производительность и оптимизировать температуру гаджета за счёт анализа сценариев использования.

Новые смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ уже доступны для предварительного заказа в Украине, а фактические продажи начнутся с 8 марта. Но для тех, кто оформит предварительный заказ, предусмотрены бонусы. Во-первых, выдача предзаказов начнётся с 1 марта – на неделю раньше официального старта продаж. Во-вторых, в случае предварительного заказа в качестве подарка предлагаются новые беспроводные наушники Galaxy Buds.

Цены на новинки для Украины установлены на следующих значениях: