Дипфейк на €30 000: 76-летний бельгиец приехал к «своей невесте», вице-мисс Франции, и встретил ее реального мужа

«Я будущий муж Софи», — «Ну, а я нынешний». Еще один доверчивый человек пострадал от дипфейка.

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Пока длилась афера, 76-летний бельгиец заплатил мошенникам €30 000, а затем преодолел 700 км, чтобы попасть во Францию, в дом «невесты». Софи Вузело — необычная женщина: в 2007 году она стала вице-мисс на конкурсе красоты «Мисс Франция». Из-за действий мошенников бедолага думал, что несколько недель имеет с красавицей романтические отношения. Когда он появился в доме, его встретил настоящий муж.

Фабьен Вузело обнародовал видео встречи с мужчиной, который приехал якобы к его жене. «Я идиот», — только и оставалось сказать обманутому перед обратным путешествием.

Бельгиец потерял жену четыре года назад. Несколько недель он общался в WhatsApp с мошенниками, которые выдавали себя за Софи Вузело. Во время встречи 38-летняя женщина поговорила с несчастным и попыталась объяснить, что его обманули, и что стоит обратиться в полицию. Неизвестно, случилось ли это.

Во времена использования искусственного интеллекта можно подделать фактически любое доказательство: видео, голос, внешность, документы. Поэтому доказательством искреннего общения должен быть характер разговора. А именно, если кто-то требует денег — самое время подумать, не имеете ли вы дело с мошенниками.

Некоторые люди, особенно в пожилом возрасте, не слишком разбираются в технологиях. Другие, как 43-летний британец Пол Дэвис, который якобы общался с Дженнифер Энистон, страдают психическими расстройствами, которые мешают им в жизни, и не только с этим. К сожалению, все они — потенциальные жертвы, поскольку преступники нацеливаются именно на уязвимых.

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Источник: BBC