Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, но не советовал инвестировать в биткоин и осуждал "пампы" криптотокенов

Последний массив файлов Эпштейна содержит немало интересных документов, связанных с ранним интересом Джеффри Эпштейна к биткоину и криптоиндустрии. Оказывается, еще в 2018 году Эпштейн писал, что из-за своего «высокого статуса» он имел беспокойство относительно «сомнительной этики» криптопампов, если бы был к ним причастен.





Более ранние сообщения уже устанавливали связь между Эпштейном и финансированием разработки Bitcoin Core через Джоя Ито в MIT, однако новые документы свидетельствуют, что Эпштейн мог быть вовлечен в процессы и даже инвестировать (прямо или косвенно) на ранних этапах в несколько ключевых криптостартапов — от гиганта криптобирж Coinbase до компании Blockstream, разрабатывающей биткоин-технологии. Они также показывают, что Эпштейн сомневался в заработке на пампах криптотокенов.

Некоторые из самых старых писем в этих файлах, связанных с биткоином, касаются соведущего подкаста All-In и ангельского инвестора Джейсона Калаканиса. В 2011 году Эпштейн обратился к нему, пытаясь выйти на контакт с кем-то, кто работал над двухлетней на тот момент децентрализованной финансовой сетью. Калаканис указал на двух участников разработки Bitcoin Core — Гэвина Андресена и Амира Тааки, которые недавно появлялись в его шоу This Week in Startups.

Основатель и CEO Anduril Палмер Лаки с радостью вспомнил об этом взаимодействии, ведь между ним и Калаканисом давно продолжается конфликт. Со-ведущий All-In также опубликовал собственное заявление в X, пытаясь дистанцироваться от Эпштейна. В письме Калаканис предупреждал Эпштейна, что Андресен и Тааки — не бизнесмены: «чтобы ты знал, это люди, которые не пытаются строить бизнес. это сумасшедшие радикалы из open source. Их мотивация ближе к Wikileaks или wikipedia».

«Он хотел инвестировать в мою компанию. Я был не против, но мой CEO пробил его и сказал: категорически нет. Уклонились от пули. Хотел бы прочитать это письмо», — позже написал Тааки в Х.

Основатель CryptoQuant Ки Янг Джу подтверждает, что Эпштейн знал о биткоине еще с 2011 года и инвестировал в криптовалюту и смежные стартапы. Впрочем, он не рассматривал BTC как актив для долгосрочного хранения, отдавая предпочтение торговле и краткосрочной прибыли. В переписке 2017 года на вопрос, вкладываться ли в биткоин, он лаконично написал — «нет».





Из писем следует, что Эпштейн был знаком и с Сатоши Накамото. В письме от 19 сентября 2014 года он составлял список участников Недели климата ООН в Нью-Йорке, среди которых были Питер Тиль, Ларри Саммерс, Билл Бернс и Гордон Браун, а между профессором Гарварда и катарским чиновником упоминается «сатоши (биткоин)».

В том же году Эпштейн передал MIT $750 тыс. на оплату работы разработчиков Bitcoin Core, проводил встречи по биткоину в своем манхэттенском доме, а его контакты включали Брока Пирса и Питера Тиля (основателя PayPal, с которым часто общался на тему крипты).

До 2018 года Эпштейн переписывался со Стивом Бэнноном о налоговой политике криптовалют, что свидетельствует о его активной роли в построении моста между Bitcoin и политической властью. В другой переписке с разработчиком Bitcoin Джереми Рубином, которая сегодня выглядит иронично, Эпштейн заявлял, что имеет этические сомнения относительно идеи зарабатывать на пампинге криптотокенов.

«Я более чем рад финансировать вещи, но поскольку я — публичная персона, это не может быть сомнительной этикой. Их схема — пампить валюту, это опасно», — написал Эпштейн Рубину, намекая, что его могло больше беспокоить потенциальное плохое освещение в медиа.

Также в файлах есть ряд писем с участием Эпштейна и соучредителя Blockstream и бывшего CEO Остина Гилла. В одном из случаев Гилл написал Ито, Эпштейну и основателю LinkedIn Риду Гоффману — вероятно, возмущен тем, что некоторые инвесторы Blockstream вкладывались в конкурентов, в частности Ripple и Stellar.

«Ripple и новый stellar Джеда — это плохо для экосистемы, которую мы строим, и вредит нашей компании, когда инвесторы фактически ставят на двух лошадей в одной гонке», — написал Гилл.

Эпштейн также регулярно получал пересланные письма с обновлениями для инвесторов Coinbase от сооснователя Blockchain Capital Брока Пирса, который также был сооснователем гиганта стейблкоинов Tether. Детали не до конца ясны, но, похоже, между Эпштейном и Blockchain Capital существовала определенная бизнес-сделка, поскольку в одном из писем утверждается, что инвестфирма платила Эпштейну и Ричарду Кану — его многолетнему бухгалтеру — «большую сумму». Одно из заметных инвесторских обновлений Coinbase, которое Пирс переслать Эпштейну, будет особенно интересным тем, кто изучает историю войны за размер блока» в биткоине.

В письме CEO Coinbase Брайан Армстронг отмечает, что биржа работает за кулисами, чтобы протокол Bitcoin не был «сдерживаем никакими ранними идеалистами». Примерно через год Coinbase станет подписантом так называемого Нью-Йоркского соглашения — плана изменений в сети Bitcoin, который подписали многие крупнейшие биржи, провайдеры кошельков и майнеры. В конце концов этот план отменят еще до завершения, по крайней мере частично из-за восприятия, что предложенные изменения фактически означали бы корпоративный захват децентрализованного протокола Bitcoin.

В рассекреченных документах несколько раз упоминается соучредитель Strategy (ранее MicroStrategy) Майкл Сейлор. В письме 2010 года речь шла о его пожертвовании в $25 тыс. на благотворительное мероприятие, связанное с окружением Эпштейна: за это он получил доступ к закрытым мероприятиям и возможность эксклюзивных знакомств с представителями высшего общества.

Хотя полный перечень криптоинвестиций Эпштейна все еще уточняется, эти документы добавили интриги относительно контактов опозоренного финансиста с некоторыми известными именами в криптоиндустрии на ранних этапах ее становления. В конце концов, как и в случае с республиканцами и демократами, каждый крипто-промоутер интерпретировал эти документы под собственный нарративигнорируя реальность: люди с самым разным бэкграундом были готовы закрывать глаза на репутацию Эпштейна, лишь бы что-то от него получить — деньги, советы или связи.

Источник: Gizmodo.com