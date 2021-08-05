Джо Байден: К 2030 году продажи электромобилей в США должны составлять не менее 50% от всех проданных новых автомобилей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Президент США Джо Байден установил новую цель электрификации национального автопарка, подписав соответствующий федеральный приказ (Executive Order). Согласно принятому документу, половину продаж всех новых автомобилей к 2030 году должны составлять автомобили с нулевыми выбросами (zero-emissions vehicles).

Отметим, что под этим термином в документе подразумеваются не только батарейные электромобили, но и подключаемые гибриды, а также автомобили на топливных ячейках. Также документ предлагает интенсифицировать работу над «зелеными технологиями», которые смогут улучшить характеристики будущих электромобилей, снизить вредные выбросы, а также влияние на климат и здоровье американцев.

О поддержке новой стратегии уже объявили американские автопроизводители Ford, General Motors, Stellantis и ассоциация UAW (United Auto Workers). Важным для них является желание правительства США финансировать новые разработки, модернизацию сборочных линий и поддержку национальной сети цепочки поставок необходимых компонентов для поддержания конкурентоспособности с другими странами. Помимо прочего в новой стратегии предусмотрено создание в США масштабной национальной сети зарядных станций для электромобилей.

Напомним, что несмотря на растущую популярность, доля электромобилей в структуре продаж автомобилей США составляет всего около 2%. Ранее Джо Байден протестировал электрический пикап Ford F-150 Lightning, а также заявил о намерении электрифицировать весь правительственный автопарк из 645 тысяч автомобилей.

Источник: Engadget, White House